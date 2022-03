A Rózsa utca egy szakaszán még nincs megfelelő módon kiépítve a csapadékvíz-elvezetés, ezért az útpadkán folyik az összegyűlt csapadék az út végén lévő rácsos átereszig, ahonnan már kiépített csapadékvíz- csatornán juthat el a befogadó Gaja-patakba. A víz által okozott károk kiküszöbölésére az út aszfaltburkolatú, vápás szelvényű, úgynevezett K szegéllyel támasztott kiépítést kap mintegy százötven méter hosszban. Amint megtudtuk, a több mint 200 milliós beruházás során a kapubejárókban kiépített átereszeket is kicserélik, hogy azok illeszkedjenek az árok fenékvonalához. Ehhez arra is szükség van, hogy a bontás során megsérült kapubejárók burkolatát is helyreállítsák majd.

A csapadékvíz-elvezetési munkálatok indításáról, illetve annak várható befejezéséről is kérdeztük a település vezetőjét. Turi Balázs polgármester elmondta: – A projekt keretében 2,5 kilométeres szakaszon történik meg a csapadékvíz-elvezetés rendezése. A szükséges forrás a rendelkezésünkre áll, az engedélyes tervek elkészültek, és napokon belül elindítja az önkormányzat a vízjogi létesítés engedélyeztetési folyamatot. Ha a közbeszerzési eljárás is rendben lezajlik, akkor akár már októberben is megkezdődhetnek majd a munkálatok, és a kivitelezési terveknek megfelelően akár már 2023 első felében elkészülhet a tervezett beruházás. Természetesen forgalomkorlátozásokra is kell majd számítani.

Az áthaladó forgalmat nem érinti, de az utcát használók számára okoz némi akadályt a jelentős beruházás. Erről időben értesítik majd a lakosságot. A rutin már kialakult a lakosok és az önkormányzat részéről is, hiszen az elmúlt tíz év fejlesztéseit még a legproblémásabb helyeken is meg tudták oldani. Nemrégiben adták át a nagyközségben a villámárvizek megfékezésére kiépített záportározót is. Arra a kérdésre, hogy hogyan fogadta a lakosság, Turi Balázs azt mondta: – Növelte a veszélyeztetett utcákban élők biztonságérzetét a tározó. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett az érintett ingatlantulajdonosoktól, ám szerencsére élesben még nem kellett kipróbálni a védművet.