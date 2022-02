Az ideiglenes piacnak már korábban megjött a hivatalos engedélye, és az abban foglaltak szerint alakították át az új árusítóhelyet a Wekerle Sándor Szabadidőközpont térkövezett parkolójában, illetve annak északnyugati szárnyában.

Fenyves Péter polgármester ismertette: - Az őstermelők egy 40 méter hosszú, fedett helyen árulhatnak ugyanúgy, ahogy eddig. A sütödések is elhelyezték a faházukat a területre és az asztalosok, tehát akik „puskán” árulnak, azok velük párhuzamosan kaptak helyet.

Mint azt a polgármester válaszaiból megtudtuk, a piacfelügyelői irodája most a szabadidőközpont őrháza lesz. A városvezetés semmit sem bíz a véletlenre, ezért az első piaci nap hajnalán a helyszínen lesz Fenyves Péter éppúgy, mint Békési László városgondnok, valamint Dóczi Katalin, a piac felügyelője.

A fedett árusítóhelyek megvilágítottak, kulturáltak

Piacot áthelyezni, változtatni sosem egyszerű, mindig vannak súrlódások, de a tervek szerint szinte nem változik semmi. Ugyanaz a kiosztás lesz, mint eddig, és ugyanabban a sorrendben állhatnak majd a fedett helyen az árusok, mint régen és így persze mindenkinek az marad a szomszédja, aki eddig is volt a régi piacon. A nem rendszeresen Mórra látogató árusok majd az érkezés sorrendjében foglalhatják el az esetlegesen még rendelkezésre álló helyeket.

A városvezető hangsúlyozta: - Mivel a buszpályaudvar mellett van az új piac, mostantól minden városlakó könnyedén megközelítheti a területet is érintő helyijárattal. A vidékről érkezők is kényelmesen odajuthatnak busszal, de autóval is, hiszen korlátlan lehetőség van a parkolásra. A nemrég elkészült, fedett árusítóhelyek megvilágítottak, kulturáltak, azt is mondhatom, hogy sokkal jobb feltételek vannak a most elkészült ideiglenes piacon, mint a korábban használt régi helyen.

A teljes parkolónak körülbelül a felét foglalja el a piac, a többi hely szabadon marad, hogy a sportolni vágyók se ütközzenek akadályokba.