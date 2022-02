A Petőfi Sándor és a Rákóczi Ferenc utca felújítása párhuzamosan zajlik Söréden, ám bármennyire is összehangolt ez a kivitelezés, két különböző pályázatnak köszönhető a hozzájuk elnyert forrás, tudtuk meg Végh Rudolftól.

A polgármester elmondta: – A Rákóczi utca megújulása a Magyar falu program nyertes pályázatának köszönhető. Az összes költséggel együtt 40 millió forintos pályázat még tavalyi, és nem első körös, hanem a tartalék listáról kaptuk hozzá a vissza nem térítendő, önrész nélküli támogatást.

Ezzel szemben a Petőfi utca egy Belügyminisztérium által kiírt pályázatból kap új burkolatot és padkát. Ennél a támogatásnál 16.5 millió forintot biztosít a tárca, és ehhez közel 3 millió forint önrészt kellett biztosítania a községnek.

A munkálatoknak még a múlt héten álltak neki, és várhatóan az előttünk álló pár napban be is fejeződnek majd. Ha a padkázás is meglesz, és ezzel elkészül teljes hosszban a Rákóczi utca és a Petőfi utca, akkor Söréd elmondhatja, hogy a településen valamennyi belterületi utca új aszfalttal fedett.

Persze a munka nem áll le a faluban, mondja a polgármester, aki hozzátette: – Hamarosan elkezdődik a művelődési ház felújításának második üteme, melynek keretében új vizesblokkot alakítunk ki, és fűtéskorszerűsítés is történik majd. A Sörédi szőlőhegyen, a falu nádtetős pincéjének felújítása is folytatódik. Idén új nyílászárók kerülnek az épületbe, és kialakítanak egy mindenki által használható vízvételi helyet is.