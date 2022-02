Egy hatvanegy éves szabadbattyáni asszony, Holbik Lászlóné végső elkeseredésében fordult lapunkhoz, bízva abban, hogy története megindítja olvasóinkat. Habár találkozásunknak nem éppen örömteli oka volt, ő még is mosollyal invitált be szerény otthonába, ahol 32 éves, fogyatékkal élő fiával, Péterrel lakik. A roskatag állapotban lévő épületről a viharos erejű szél lekapta a hullámlemez borítást, de a segítségükre érkező tűzoltók lécek segítségével ideiglenes megoldáskánt viszszaszögelték azt: – Tudja, még 1991-ben vásároltuk ezt a régi vályogházat a férjemmel, akkor már kétgyermekes szülőkként. Szerettük volna felújítani, de a férjem meghalt – mondja az asszony.

– Szerettük volna felújítani a házat, valamit sikerült is megvalósítani ebből, de a kisebbik fiamról, Péterről hároméves korában kiderült, hogy nem fejlődik úgy, ahogyan kéne. Aztán később a férjem is beteg lett, aki azóta már elhunyt. Így itt maradtam 61 éves özvegyként a 32 éves, fogyatékkal élő gyermekemmel, és küszködünk az életben maradásért – mondta lapunknak Holbik Lászlóné.

A lécek csak ideiglenesen tartják a tetőt a helyén Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Két évvel ezelőtt a kisebbik fiú örökölt némi pénzt, ebből szerették volna tatarozni a ház belsejét: – Sajnos abba a hibába estem, hogy rossz emberekben bíztam. Amellett, hogy trehány munkát végeztek, még jelentősen meg is károsítottak minket. Ami a nagyobbik fiamat illeti, Székesfehérváron él a családjával, amiben tud segít, de sajnos ő is beteges, akárcsak az apja – fűzte tovább életük történetét a megtört édesanya. Majd a kertbe kimenve a ház hátsó tető részén mutatta a szélkárokat. A katasztrófavédelem munkatársai még vasárnap mentek ki a családhoz, hogy némileg lerögzítsék a feltépett részt, de ez csak ideiglenes megoldást jelent. A tető, állapotát látva, egy teljes cserére szorulna. Az özvegy és fia csekély pénzből él, kétféle fogyatékossági támogatást kapnak és gyodot – gyermekek otthongondozási díja –, így a mindennapi szükségleteiken túl nem tudnak nagyobb összeget félrerakni, amely fedezné a tetőjavítást vagy a ház felújítását.

Megkerestük a település polgármesterét, Szabó Ildikót is, tud-e az önkormányzat valamilyen segítséget nyújtani. A nagyközség vezetője válaszában elmondta, hogy polgármesterként és magánemberként is minden tőle telhető segítséget megad. Korábban is volt példa arra, hogy segítettek Holbikékon.

Olvasóinkhoz szólva, aki bármivel hozzá tudna járulni, hogy megkönnyítse az édesanya és fia életét, az keresse szerkesztőségünket.