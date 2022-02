Ha csak egy illattal kellene jellemezni a farsangi időszakot, akkor arra szinte biztosan mindenki a frissen sült fánk levegőben keringő illatát emelné ki. Ez is megjelent a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezésében megvalósuló farsangi családi délutánon a Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban. A finomságok elkészítését Németh Andrea óvónő irányította, a gyerekek szívesen kapcsolódtak be a munkába. A szorgos kezek gondosan szaggatták az előre bedagasztott tésztát, majd türelmetlenül várták, míg a formák megkelnek.

Harcos Edina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ rendezvényszervezője kiemelte, a fánkok elkészítési folyamatában tulajdonképpen csak a sütési fázis az, amiben a gyerekek nem vehettek részt, hiszen az veszélyes lehet. A kívül ropogós, belül pedig omlós szalagos fánkokat az íratlan szabályoknak megfelelően porcukorral, barack-, eper-, illetve áfonya­lekvárral fogyaszthatták a vendégek.

Sábián Anna, a kulturális központ rendezvényszervezője kézműves-foglalkozással várta az érdeklődőket. A színes és különféle mintákkal díszítettek mellett állati maszkok is készültek. A gyerekek például tigris- és kutyafejet ábrázoló álarcokat is alkothattak.

Mint egy igazi farsangi mulatságról, erről a programról sem hiányozhatott a zene és a tánc. A Szedtevette zenekar ismeretterjesztő műsort tartott, melynek során a nézők több érdekességet is megtudhattak a hangszerekről. Azok a gyerekek, akik elég bátorságot és elszántságot éreztek magukban, még karmesterként is kipróbálhatták magukat. A délután zárásaként pedig Kneifelné Laczkó Krisztina vezetésével táncházi mulatság vette kezdetét, amelynek során körtáncokat és páros táncokat is meg­tanulhattak a résztvevők.

Harcos Edina és Sábián Anna egyaránt kiemelte, a program célja az volt, hogy a családok, kicsik és nagyok együtt kapcsolódhassanak ki és közösen szórakozhassanak.