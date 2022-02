Az idei kupát a nevező hét együttes közül a Felvidék csapata nyerte (nincs közük a történelmi tájegységhez, de erről majd kicsit később) a TBC és a Csull Juniors előtt. A torna gólkirálya 19 találatával a bronz­érmes csapat játékosa, Hamar Ármin lett, míg a legsportszerűbb gárda az Öregfiúk. Az iskola helyett ebben a szezonban a Jordán parkerdőben lévő kisebb füves pályán játszották a mérkőzéseket, amelyekre december 12. és január 23. között került sor.

De tekintsünk vissza a kispályás torna elmúlt 44 évére, ami számos érdekességet tartogat! Van olyan játékos, aki már a negyedik generációt képviseli valamelyik csapatban, hiszen dédapja, nagyapja és apja is játszott a Téli Kupán, amelynek a hagyományok szerint mindig december első hétvégéjén tartják a sorsolását az egyik helyi kisvendéglőben. A meccsek a rákövetkező hétvégén kezdődnek. Az évek alatt több formában rendezték meg a tornát, amelyet leginkább a nevező csapatok száma határozott meg. Volt körmérkőzéses rendszer, oda-visszavágós lebonyolítás, sőt egyszer rájátszásos formában is mérkőztek a csapatok. Az egymást követő hétvégéken lejátszott meccsek azonban minden lebonyolítási formában tartogattak izgalmakat, hiszen játszanak hóban, fagyban, esőben, szélben, jeges pályán, vagy csontszárazon – mindegy, a lényeg, hogy guruljon a labda. Előfordult, hogy a vonalak sem látszottak a pályán, és olyan is, hogy szinte a szomszéd faluból hozták vissza a játékszert, amit az orkán erejű szél repített el egy rúgást követően. Az extrém körülmények miatt nevezte a Téli Kupát a labdarúgás roncs- derbijének Nagy II János, a Videoton egykori kiválósága. A torna népszerűsége azonban mindennek ellenére töretlen, ami több játékos csontjáról a betonpálya miatt már nem mondható el. A kupa 10-12 hetében volt, hogy többször is megfordult a mentő Csókakőn.

A részt vevő csapatok rendszerint a környékről érkeznek. Legutóbb jöttek Csetényből, Mórról, Bodajkról, Csákberényből, Sörédről, Nagyvelegről, Bakonycsernyéről és Csókakőről, de a csúcsot egyik évben 13 nevező jelentette. Egy rendező azt is elárulta, időnként akadnak magasabb osztályokban játszó futballisták is a csapatokban, de neveket nem mondhatott, hiszen az ilyen tornák a sérülésveszély miatt számukra tiltottak. Utólag azonban már nem titok, hogy a Téli Kupán az említett Nagy II mellett játszott például a tatabányai Kiszi József is. A csapatok amúgy vicces neveket viselnek, és mellette még becenevük is van, akárcsak az igazi nagy alakulatoknak. A Felvidéket például Király-gárdaként is emlegetik Király Imre, az egykori tanács­elnök után, aki akaratlanul is a Téli Kupa egyik alapítója lett azzal, hogy meg akarta szüntetni a futballt a faluban. A TBC (Tök Bénák Clubja) a vírusok névre is hallgat, míg sárga-fekete szerelésük miatt a Suhancokat darazsaknak is titulálják. Apropó, Felvidék! A gárdát eredetileg a Fel, vidék! névre keresztelték, ami az idők folyamán olvadt össze Felvidékre.

A Felvidék egyébiránt az egyik csúcstartó is: 42-szer vettek részt a Téli Kupán, amelyet a legtöbbször, szám szerint kilencszer hódítottak el. Ámbár, az Öregfiúk a részvételt tekintve lekörözi őket – az eddig megrendezett összes tornán szerepeltek. Igaz, egyszer sem vihették haza az aranyserleget. A torna korelnöke maga Király Imre volt, aki végül nem szüntette meg a helyi focit, sőt még 75 évesen is pályára lépett.

Szóval, Téli Kupa volt, van és lesz jövőre is! Bizton számíthatnak rá, hogy december második vasárnapján ismét útjára indul a labda Csókakőn.