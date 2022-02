Korábban beszámoltunk arról, hogy a Győri Ítélőtábla másodfokú ítélete alapján megnyerte a munkaügyi pert a kórház előző főigazgatója, Csernavölgyi István. Szerkesztőségünk e-mail-címére a kórháztól az alábbi levelet kaptuk ma, szerda délután: "A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mint alperes, a másodfokú ítélettel kapcsolatban a Kúriához fordul felülvizsgálati kérelemmel Dr. Csernavölgyi István volt főigazgató menesztésének ügyében." Megkeresésünkre Bucsi László főigazgató elmondta, hogy a kapott levél a kórház hivatalos közleménye, ám az üggyel kapcsolatban nem kíván nyilatkozni.

Megkerestük az ítélőtábla sajtószóvivőjét, Ferenczy Tamást is, hogy megkérdezzük azzal kapcsolatban, hogy legutóbbi információinkból az derült ki, hogy az ítélet jogerős. Ferenczy Tamás elmondta, hogy a kúriához fordulás rendkívüli jogorvoslatnak minősül, ami jogszerű, erre van lehetőség, de attól még az ítélet jogerős és végrehajtható. – Akkor nincsen helye a végrehajtásnak, ha a kúria a felülvizsgálati eljárás elején felfüggeszti a másodfokú eljárás végrehajtását -- mondta a sajtószóvivő. Ferenczy kiegészítette, hogy a kúriához csak akkor nyújthatják be a felülvizsgálati kérelmet, ha megkapták az írásos másodfokú ítéletet, amit nem kaphattak meg, hiszen még nincs is írásba foglalva, csak ki lett hirdetve.