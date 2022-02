– A bölcsőde épülete valamikor az 1940-es években épült. Eredeti funkcióját tekintve szolgálati lakás volt, az utóbbi években pedig raktárként használtuk. Amikor 2017-ben a kormány azt a célt tűzte ki, hogy minden kistelepülésen legyenek bölcsődék, akkor gondoltunk egy nagyot, és elkezdtük az épület átterveztetését – kezdte köszöntőjét Molnár Tibor polgármester.

Iváncsa elöljárója kiemelte, a központilag támogatott projekt összköltsége több mint 70 millió forint volt, amely magába foglalja a mintegy 10 millió forintos eszközbeszerzést is.

– Két csoportszoba valósult meg, 16 kisgyermeket tudunk elhelyezni, emellett öt új munkahely is létesült. Külön örülök annak, hogy mind az öt munkavállalónk iváncsai lakos, kisgyermekes szülő és közülük három nagycsaládos is – emelte ki a polgármester. Az intézményben minden igényt kielégítő bútorok és játékok várják a legkisebbeket, a dolgozók számára pedig minden olyan eszköz rendelkezésre áll, amely hozzájárul, hogy munkájukat magas szinten végezhessék.

Mindenki a saját szekrénye mellett készülődhet az öltözőhelységben Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A bölcsőde átadásán Mészáros Lajos, Fejér megye 4. – Dunaújvárost és környékét magába foglaló – választókerületének fideszes országgyűlésiképviselő-jelöltje munkaadóként is fontosnak tartja a gyermekek felügyeletét. – Egy bölcsőde átadása nagyon fontos a kisgyermekes szülők szempontjából, több problémájuk is megoldódhat ezzel. Néhány éve az újvárosi kórházban is átadtunk egy munkahelyi bölcsődét, tehát munkáltatóként is tudom, látom, hogy ez milyen nagy jelentőségű a szülők számára. Mindezen túl apaként is tudom, hogy a gyermekeink biztonságos elhelyezése nagyon fontos, és mennyit számít az, ha valaki vissza tud menni dolgozni – emelte ki Mészáros Lajos köszöntőjében.