Hajas Norbert egy velencei közlekedési baleset következtében veszítette el egyik lábát, majd rendkívüli akaraterővel sikerült lélekben és fizikailag is újjászületnie. Azóta kiváló eredményeivel sorozatban bizonyítja sorstársainak, hogy igenis nem szabad feladni ilyen helyzetben sem, lehet fogyatékossággal élőként is kiemelkedőt teljesíteni akár az ép sportolók között versenyezve is. Ma világcsúcsokat és Európa csúcsokat tart. Hétfőn azonban csalódottságában az alábbi nyílt levelet hozta nyilvánosságra, amelynek címzettje Balázs Péter, Fejér megye 3-as választási körzetének ellenzéki (DK-s) képviselőjelöltje:

– Szomorúsággal és megdöbbenéssel olvastam Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének közösségi médiában tett bántó megjegyzését, amellyel kegyetlenül sértegette a fogyatékkal élőket. Fogyatékkal élő emberként és sportolóként ezúton szeretném kikérni magamnak az Ön miniszterelnök-jelöltjének megjegyzését. Azt gondolom, hogy az ilyen stílus és hangvétel senkihez nem méltó: különösen nem ahhoz az emberhez, aki egy ország vezetője szeretne lenni. Ön talán normálisnak tartja az ilyen megnyilatkozásokat. Én viszont azt gondolom, hogy mindannyiunk felelőssége, hogy egy olyan országban éljünk, ahol tiszteletben tartják a hozzám hasonló, fogyatékkal élő honfitársaim méltóságát. Tisztelettel kérdezem, hogy abban az esetben mit szólna az Ön miniszterelnök-jelöltjének mondatához, ha hozzám hasonlóan Ön is érintett lenne? Arra kérem, hogy határolódjon el Ön is az ilyen jellegű, másokat megbántó és megalázó kijelentésektől. És talán próbálja rávenni miniszterelnök-jelöltjét, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot az értintettektől!