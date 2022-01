Tágas belső terek, barátságos színvilág és segítőkész szakemberek várják az Irányi utca 4. szám alatt mindazokat, akik igénybe veszik a központ valamely szolgáltatását. Lapunk hasábjain is végigkövethették a folyamatot, melynek eredményeként a 16 helyszínen működő intézmény minden ágazata egy fedél alá költözhetett. - Nagyon fontos lépés, hogy a gyermekjóléti központ át tudott költözni ebbe az új épületbe. Egy országosan is egyedülálló, külsőleg, belsőleg és felszereltségében is 21. századi épület jöhetett létre Fehérváron - fogalmazott Mészáros Attila alpolgármester, kiemelve, a központ a gyermekvédelem s a családi problémák kezelésében is jelentős munkát végez.

A mintegy 750 millió forintos projekt keretében az épület felújítása mellett új irodabútorok, informatikai eszközök kerültek az intézménybe, valamint két személygépkocsi is segíti a dolgozók munkáját.

– Itt történik az egész járást ellátó központ minden szolgáltatásának ügyfélfogadása, az óvodai, iskolai szociális segítéstől kezdve az utcai szociális segítésig. Azt gondolom, mind az épületben, a bútorzatban és az eszközökben olyan változásokat tudtunk véghez vinni, melyek nagyban segítik a munkát és azt, hogy a kollégáim gyorsabban, hatékonyabban, szakszerűbben tudjanak dolgozni – beszélt a fejlesztés eredményeiről Tisztl Henrik, a központ intézményvezetője.

Az épület kialakításakor fontos szempont volt, hogy az ügyféltér és az irodák jól elkülönüljenek egymástól. Az ügyfélszolgálatról nyíló folyosón kapott helyet egyebek mellett három interjúszoba, ahol kellemes légkörben, privát környezetben foglalkozhatnak a segítők az ügyfelekkel.

– A szombati napokon itt zajlik a kapcsolattartási ügyeleti tevékenységünk, ezért különböző életkorokhoz szabott játékok is találhatók ezekben a helyiségekben – beszélt az egyes „zugok” funkcióiról az intézményvezető.

A klubhelyiség a szabad­idő hasznos eltöltésére ad tökéletes alternatívát: a csocsóasztal mellett különféle készségfejlesztő játékok várják a fiatalokat. Érdekesség, hogy a közösségi helyiség piros-kék ülőalkalmatosságai különleges ereklyék, a korábbi futballstadionból kerültek a központba.

Mindezeken túl a földszinten konzultációs és fejlesztő­szobák, valamint tanácsadó helyiségek kaptak helyet, igazodva a központ speciális feladataihoz. A félemeleten egy száz fő befogadására alkalmas előadótermet alakítottak ki, ami egyebek mellett konferenciáknak, előadásoknak és szakmaközi megbeszéléseknek adhat otthont.