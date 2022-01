A Bodmért Szárral összekötő, a falu végétől induló Szári út mintegy 60 éves, részben aszfaltos, részben murvás borítású. Ennek a felújítására nyert a község most pályázaton 48,7 millió forintot. Katona László polgármester elmondta, azért van jelentősége a közel egy kilométeres szakasz felújításának, mert bolt, iskola és óvoda is van a közeli Száron, ahová többen is átjárnak ezen a belső úton, ami rövidebb és kevésbé forgalmas, mint a 8126-os út. A felújított útszakaszon kerékpáros nyomvonalat is szeretnének kialakítani. A teljes aszfaltozás nyáron elkészülhet.

Az új, Endresz utcára 10 millió forintot nyert a község, amiből kiépítik a csatlakozást a Vasvári Pál utcához, az utat ideiglenesen mart aszfalttal szórják le. A polgármester reményei szerint az elkövetkező években lesz újabb pályázati lehetőség az utca aszfaltozására, amiben egyébként mind a tíz telek elkelt. Mivel pedig az elmúlt pár évben több baba született a faluban, minibölcsőde építésére is pályázott az önkormányzat.

Jó hír még, hogy szintén egy nyertes pályázatnak köszönhetően folytatódhat a felszíni csapadékvíz-elvezetési projekt. A 130 millió forintból kimélyítik a záportározót, hogy növeljék a befogadóképességét és előregyártott betonelemekkel burkolják ki a Bodméri-víz medrét, amely 940 méter hosszan húzódik a falu főútja mellett. Ez gyorsítja a nagyobb esők után a lezú­duló víz elvonulását, egyben védelmet nyújt a településen a talajfolyósodás ellen, ami miatt – ahogy Katona fogalmazott – Bodmér csúszik bele a patakba.