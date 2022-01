Az elmúlt időszakban több köztéri rongálás is történt megyénkben. Előfordult, hogy szobrot, emlékművet rongált meg valaki, de volt példa arra is, hogy egy több száz éves platánfát károsítottak meg. A hét elején történt megbotránkoztató graffitis akció azonban már politikai üzenetet is rejt magában.

A hét eleji döbbenetes cselekményről Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András közösségi oldalán kifejtette, megérti, ha valakinek nem tetszett az Elkxrtuk című film, de a véleménynyilvánítás ezen formáját elfogadhatatlannak, „bicskanyitogatónak” tartja.

A városvezető véleményével a DK székesfehérvári képviselője, Ráczné Földi Judit is egyetértett, hozzátéve, mélységesen elítéli a rongálásnak és gyalázásnak minden ilyenfajta formáját politikai hovatartozástól függetlenül.

– Sokféle film készül ebben az országban, amely valakiknek tetszhet, valakiknek nem, de az ilyesfajta véleménynyilvánítás abszolút elfogadhatatlan, nem fér bele semmilyen körülmények között, függetlenül attól, hogy a film jellege adott esetben milyen. Másrészről nőként is felháborítottak a történtek, és mélységesen elítélendőnek tartom, hogy egy nőt ilyen formában mocskoljanak.

Ráczné Földi Judit

A Momentum Mozgalom helyi szervezetének elnöke, Barlabás András is kifejtette véleményt az esettel kapcsolatban. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében kiemelte: „A hangnem és a stílus nem, a felháborodás viszont érthető!”

– Szomorúan látom, hogy 12 évnyi kormánypárti uszítás és gyűlöletkeltés már a békésnek hitt városunk mindennapjait is felkavarja. Közös feladatunk, hogy tegyünk a normális közbeszédért. Pártállástól függetlenül elfogadhatatlannak tartom ezt a hangnemet.

– Ugyanakkor a szabad véleménynyilvánítás joga mindenkit megillet. A film pedig, amelyben a művésznő szerepelt, sokakat az 50-es évek propagandafilmjeire emlékezteti. Akkor volt divat a féligazságokra épített, hazug, sztálinista propaganda. Ez pedig joggal háborít fel rengeteg jóérzésű embert, akik megszenvedték a kommunista elnyomás időszakát. És joggal háborítja fel az azóta felnevelkedett fiatal generációkat is, akiknek teljesen idegen ez az állampárti propaganda. A hangnem és a stílus nem, a felháborodás viszont érthető.

Barlabás András

– A fideszes uszítást, gyűlöletkeltést és hazug propagandát azonnal be kell fejezni. Ez vezethet el ugyanis minket ahhoz a nyugodt és békés közbeszédhez, amiben én magam hiszek – mondta a Momentum elnöke, aki kérésére gondolatait szó szerint idéztük. Igaz, abban nem szerepelt a néhány évvel ezelőtti köteles fenyegetések sora, amivel a városvezetőt illették egyesek vagy az 1956-os terrort idéző 2006-os gyurcsányi attak. A közelgő választás sajnos durva közéletet sejtet, de Cser-Palkovics András így vélekedik: – Mindennek hangot lehet adni civilizált és 21. századi módon is. Úgy, hogy emberek maradjunk, nem elfelejtve, hogy nőről ilyet magára valamit is adó ember soha nem mond vagy ír le.