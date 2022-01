Tavaly ősszel a kormány számos – állami és önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező vagy fenntartásában működő – foglalkoztató számára lehetővé tette, hogy döntsön arról: kéri-e a munkavállalóitól az oltás meglétét, vagy sem.

A kormányrendelet világosan kimondja: oltás meglétéhez kötheti a munkáltató a további foglalkoztatást. Így hát az oltásellenesek körében elkezdődtek a próbálkozások. Jó példa erre egy kis Fejér megyei település, ahol az önkormányzat elrendelte az oltást azokban az intézményekben, ahol sok emberrel – például gyerekekkel – foglalkoznak a munkavállalók. Az egyik intézmény vezetője – az „alkalmazotti közösség nevében” – hivatalos levélben köszönte meg a polgármesternek az emberséges és felelősségteljes támogatást, hiszen önállóan nem léphetett volna fel azért, hogy mindenki felvegye az oltást, aki náluk dolgozik. Jól is ment a történet egészen addig, amíg az egyik óvónő fenn­akadt a rostán. Nem volt oltása, és nem is volt hajlandó felvenni azt – mesélte a település polgármestere, aki tudta jól: ennek ellenére a munkavállaló meglehetősen félt a vírustól, mindenkit hazaküldött, aki kicsit is megfázásos tüneteket produkált a csoportjában.

A kormányrendelet értelmében felhívta az óvónő figyelmét arra, hogy a kötelezettség alól abban az esetben van felmentés, ha az „egészségügyi okból ellenjavallt”, amit orvosi szakvélemény is alátámaszt. Az érintett óvónő be is szerzett egy ilyen orvosi szakvéleményt – de nem a háziorvosától, aki ezt nem állította volna ki neki, hanem egy üzemorvostól. A szakvélemény indokát a polgármester már egyenesen az orvostól kérte. Érdekes választ kapott: „Döntésemet – mely szerint XY oltása ellenjavallt – az alapján hoztam meg, hogy a jelenlegi magyarországi és nemzetközi szabályoknak és egészségügyi kormányzat döntésének megfelelően a dolgozó március 5-ig védettségi kártyával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy kellően magas az ellenanyagszáma. Védett a környezetére és saját magára.”

Ez a szakmai álláspont – vélekedett a polgármester – messzemenően ellentmond azoknak az ajánlásoknak, amelyeket tételesen felsorolnak a szakirodalomban, és mondhatni, nem is nevezhető egészségügyi indoknak. Történt hát, hogy a település vezetője a Fejér Megyei Kormányhivatal Nép­egészségügyi Osztályának járási tiszti főorvosához fordult szakmai iránymutatásért. A kérdés ugyanis, hogy a védettségi kártya kiválthatja-e az oltást, nem csak ebben a speciális helyzetben lehet érdekes. Hiszen a kártyához – amit Covid betegség után is megkaphat most még az ember – csak feltételezetten köthető magas ellenanyagszint, a valóságban ezt ugyanis semmi sem támasztja alá. Sok helyen felmerülhet ez a kérdés. Ezért várta kíván­csian a település vezetője a választ, amely meg is érkezett: „Azon oltatlan személyek, akik fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül a betegségből történt felgyógyulás után, olthatók. Védőoltás beadása előtt, az esetleges tünetmentes fertőzöttség ellenőrzésére PCR-vizsgálat elvégzése nem indokolt.” De azt is leszögezi a szakmai irányelv, hogy „A fertőzésen való átesettség nem felel meg immunizációnak. Minden esetben a teljes oltási sor beadása szükséges.”

A polgármester kezdeményezte az óvónő fizetés nélküli szabadságra küldését. Hogy ezután döntött-e az oltás felvételéről, vagy sem, az már egy másik történet.

Február 15-től persze már az sem lesz kérdés, elég volna-e a védettségi igazolvány, hiszen ekkortól már ez is oltás meglétéhez kötött dokumentum lesz.