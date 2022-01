Frey Margit nemcsak az óvodát vezette az utóbbi öt évben, de tevékeny részt vállalt a község életében is. 2019-ben önkormányzati képviselőnek is megválasztották, 2020-ban pedig ő alapította újra hosszú évek után a ma is működő helyi nyugdíjasklubot. – Óvodánk sokat köszönhet Frey Margitnak, akinek egyik nagy érdeme, hogy jó munkahelyi légkört teremtett, így megszűntek a korábbi, intézményen belüli feszültségek is – mondta Sztányi István polgármester, aki titkon reméli, hogy német nemzetiségi óvodapedagógust találnak az intézmény élére. Ez korábban még nem sikerült.

– Augusztus 15-vel megyek nyugdíjba, és örülnék, ha a egy fiatal utód venné át a helyem, aki friss szemlélettel és energiával telve tudja tovább vinni és fejleszteni a boglári óvodát. A nyugdíjasklubot természetesen szervezem tovább – jelenleg csak színházba járunk, találkozókat nem tartunk. És ugyan nem régen Csákvárra költöztem, önkormányzati képviselőként szeretném kitölteni ezt a ciklust a testületben – tette hozzá az érintett.