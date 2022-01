Mint a vasúttársaságtól megtudtuk, síntörés a terhelés hatására következhet be, amikor a sínben lévő belső feszültség - hőmérséklet vagy anyaghiba miatt - kritikus állapotot ér el. Hézagnélküli vágányokban általábana hegesztés környékén fordul elő síntörés, mint ahogy az Sárszentmihály és Fehérvár között is történt. Ez a vonatforgalmat legtöbbször önmagában nem akadályozza, de ez függ a pálya általános állapotától, a törési felülettől, a törött sínvégek állapotától. Hétfőn sem kellett leállítani a forgalmat, de mivel a vonatok csak 10 kilométeres óránkénti sebességgel haladhattak át a sérült szakaszon, és mivel síntörésnél az áramkörök megszakadásával a biztosítóberendezés is meghibásodik, összességében 20-25 perccel hosszabb menetidőre kellett számítani a Székesfehérvár-Szombathely viszonylatban közlekedő járatoknál. A síntörés ideiglenes helyreállítása már a hiba bejelentése után nem sokkal, dél előtt befejeződött. A törött sínvégeket hevederekkel fogatták össze. A hibás sínek cseréjére és a hegesztésükre később, vonatközlekedésen kívüli időben kerül sor. Addig a vonatok 60 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhetnek az érintett szakaszon, azaz a vonalon továbbra is várhatók késések.