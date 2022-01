Néhány nappal ezelőtt a terület országgyűlési képviselője, Törő Gábor közösségi oldalán a településen történt, a Magyar falu program által támogatott fejlesztésekről számolt be. A képviselő összegezte, hogy az elmúlt időszakban felújításra került a BarátFüle Ház, és a Polgármesteri Hivatal. A felújítások mellett a községnek lehetősége nyílt arra is, hogy traktort és ahhoz tartozó kiegészítőket vásároljon a kormányzati támogatásból. – A pályázati forrást a szükséges felszerelések mellett egy hasznos térképre is költötték, elkészült a 3D-s felmérés fotogrammetriai módszerrel, ami alapja a további településfejlesztéseknek – írja Törő. Felvettük a kapcsolatot Füle polgármesterével, Kiss Róberttel is, hogy az idei év beruházásairól kérdezzük. A településvezető elmondta, hogy idén az egyik legnagyobb céljuk egy új, korszerűbb és nagyobb befogadóképességű óvoda létrehozása.

– Van egy régi, 200 éves óvodánk, jelenleg ez fogadja a kisgyermekeket, de mivel műemlék jellegű épület, így meghatározott fejlesztési munkálatokat lehet csak végezni rajta, ami nem bizonyul elegendőnek. Így az a legfőbb célunk, hogy a pár évvel ezelőtt megszűnt, most üresen álló általános iskolánk épületébe helyezzük át az óvodát. Persze, erre is ráférnek a felújító és bővítő munkálatok, de itt több gyermeket tudnánk fogadni. Ez azért is fontos, mert mostanában rengeteg olyan család érkezik hozzánk, akik szeretnének letelepedni. Éppen ezért az óvoda után egy bölcsőde létesítése is tervben van – árulta el Kiss Róbert. Hogy mi lesz a sorsa a most óvodaként üzemelő intézménynek, ha megtörtént az átköltöztetés? Megtudtuk, hogy olyan helyi, hagyományőrző művészeknek szeretné az önkormányzat felajánlani, akik szívesen kiállítanák valahol műveiket, illetve foglalkozásokat, programokat szerveznének. Az említetteken túl a polgármester bízik abban, hogy minél több közösségi teret tudnak kialakítani a községben. Szeretnék különféle rendezvényekkel fellendíteni az ott élők napjait. A hamarosan megrendezésre kerülő farsangi mulatságot is ennek fényében ren­dezik.