Az út menti keresztek és haranglábak szakrális helyek voltak, amelyeket az egyház is szentesített, de igazán a népi vallásos gyakorlatban játszottak szerepet. Állt ilyen az egykor önálló Iszkán – ma Kisiszka – átmenő út mentén is. Ahogy arról Lehota József, a Szent István Egyetem nyugdíjas professzora, a falu lakója és a környék kutatója mesélt, az eredeti kereszt a mostanitól kissé távolabb állt, és Páduai Szent Antalhoz kötődő hegymiséket tartottak a tövében. Ezt a keresztet az 1970-es évek elején helyezték át a mostani helyére. A kereszt az idők folyamán feledésbe merült, benőtték a fák és a bokrok. Idén aztán egy szeles februári napon kidőlt a helyéről. Ekkor szegeződött rá ismét a figyelem. Helyi összefogásban kitakarították a környékét, majd szintén önkéntes munkában új kereszt készült, és a rajta lévő, eredetileg bádog Krisztus és Szűzanya alakja is újjászületett.

A harangláb, melynek harangját 2004-ben lopták el, friss festést és új tetőt kapott. A kereszt környezetét térkővel borították, és egy padot is kihelyeztek.

Gáll Attila polgármester a felszentelést megelőzően jelentette be a jó hírt, miszerint a Magyar Falu Programban Iszkaszentgyörgy 21 millió forintot nyert zártkerti fejlesztésre. Ebben pedig benne van annak az 56 kilogrammos harangnak a költsége is, amelyet a felújított haranglábba terveznek feltenni.