Hetek óta gyűlnek az adományok a Katolikus Karitász fehérvári központjában - az emberek gondolnak a szegényekre. Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Karitász igazgatóhelyettese elmondta: elsősorban játékok érkeznek rászoruló családok gyermekei számára, némelyek szépen becsomagolva, feltüntetve rajta a megajándékozni kívánt nemét és életkorát, de van, aki ömlesztve hoz társasjátékokat, plüssöket, pipere holmikat. Ezeket a játékokat a karitász munkatársak dobozolják, csomagolják, hogy illő módon jussanak el az érintettekhez.

Az egyházmegye plébániai önkéntes karitász csoportjaitól is érkeznek visszajelzések az adományokról - a templomokban már szortírozzák az élelmiszereket: liszt, cukor, olaj, tea, tészta, rizs, édesség kerül az ajándékcsomagokba. Az önkéntesek december közepéig veszik át a tartós élelmiszert, amit eljuttatnak a településükön élő rászoruló családokhoz. Játékokon és tartós élelmiszeren kívül, néhol tűzifával is tudnak segíteni, de több helyen - például Bicskén - szeretetvendégségre várják a családokat. Melegétel osztást szerveznek Érden már több éves hagyományt ápolva. A tárgyi juttatásokon kívül idősek és betegek látogatására is sor kerül az adventi időszakban egyházmegyeszerte - többek közt Dunaújvárosban -, hiszen sokszor ezek a találkozások jelentik az igazi ünnepet.

- A Katolikus Karitász országos hálózata az önkéntesekre épül, akik a településükön ismerik azokat a családokat, akik segítségre szorulnak, s igyekeznek megtalálni a leghatékonyabb segítségnyújtás módját. Ez a személyes kapcsolat a biztosíték arra, hogy az adományok jó helyre kerülnek - fogalmaz az igazgatóhelyettes és hozzáteszi: - Mivel az adománygyűjtés még folyamatban van, pontos számokat nem tudok mondani, de reményeink szerint a Székesfehérvári Egyházmegyében 2-3 ezer család karácsonyát tudjuk szebbé tenni az adományozóknak köszönhetően. December közepéig várjuk még a felajánlásokat, olyan dolgokat, amelyek örömet okozhatnak másoknak.