– A választási programunkban azt ígértük, 2024-ig ötszáz fát ültetünk el Csákváron. Ebből eddig nagyjából kétszáz fa került a helyére. Idénre befejeztük az ültetést, de reményeim szerint tavasszal folytathatjuk a fásítási programot – mondta lapunk kérdésére Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere.

A most elültetett gömbakácok nem nőnek túl magasra, ezért a légvezetékek alatt akkor is elférnek, ha elérik kifejlett korukat: magasságukat tekintve a mostanihoz képest már nem sokat nyúlnak, lombkoronájuk viszont még dúsul. Ami a továbbiakat illeti, a fásítást tervezik folytatni a Széchenyi utcában, onnan, ahol néhány éve abbahagyták, de kerülnek fák a Szabadság téren az orvosi rendelő elé és a Kossuth Lajos utcában a posta előtti útszakaszra is. Ezenfelül várják a lakossági javaslatokat is, hová lehetne még fát ültetni.

– Elsősorban gömbakác, juhar, kőris jön szóba, amik nem nőnek túl magasra. Figyelembe kell vennünk a föld alatt futó kábeleket is, amik miatt nem mindenhol lehet fát ültetni – tette hozzá a polgármester.

A fák vásárlását az önkormányzat saját erőből finanszírozza, az ültetésben a városüzemeltetés dolgozói mellett képviselők, hivatali dolgozó, iskolások is részt vettek, gondozásukat a városüzemeltetés végzi majd.