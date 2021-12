Múlt szombatra épült fel a briósból, habcsókból, mézeskalácsból és puszedliből álló idei alkotás, amelyben vannak visszatérő elemek, így többek között a kisvasút, a korcsolyapálya vagy a csákvári katolikus templom. Ez utóbbit tavaly láthatta először a közönség, és a január eleji lebontást követően sikerült egy dobozba csomagolva átmenteni. Igaz, a „vakolását”, amely színezett bársonycsokoládéból készült, újra kellett csinálni. Újdonság viszont, hogy idén minden egész órában zenél is a toronyóra. Tavaly szintén állt a dombtetőn a hütte, ahonnan apró figurák síelnek, szánkóznak a lejtőn lefelé, ám ez – bár formáját tekintve megegyezik az előzővel – idén teljesen újonnan készült. Új elemként jelenik meg a tájban a vízesés és a rolettikből épített vasúti híd, amelyen a kisvonat, vagonjaiban puszedlikkel és más apró finomságokkal, minden körben átrobog, mielőtt beszalad a hegy alatt átvezető alagútba.

– Amikor januárban lebontjuk a falut, az épületekből igyekszünk megmenteni annyi elemet, amennyit csak tudunk. Ezeket egyfelől nem kell újrasütni, másfelől így nem is pazarolunk. A bontás közben tönkrement részek ugyanis a kukában végzik, hiszen az asztalon töltött több hét után porosak és fogyaszthatatlanok – árulta el Fürész Balázs cukrászmester, aki harmadik éve egyik építője a mesebeli alkotásnak. Tőle tudjuk azt is, hogy az idei falu, amelyhez több mint tíz kilogramm cukrot és húsz kilogramm körüli lisztet használtak fel, egy hét alatt készült el. Tervezője ezúttal is a cukrászda tulajdonosa, a hó borította mesebeli falu meg­álmodója, Csuta Zsolt volt.

A katolikus templom már tavaly is állt, a rolettihíd viszont új ötlet Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Zámbó Ferenc üzletvezető, aki minden évben a mézeskalács makett elektronikai hátteréről, azaz a házakban és az utcán világító lámpákról és a kisvasút működéséről gondoskodik, már a jövő terveit forgatja a fejében. Csuta Zsolttal ugyanis szeretnék a vendégtér bővítése után a mostani kétszeresére növelni a falut, amiben már két, váltóval ellátott kisvasút futna. – Gondolkodunk azon is, hogy a gyerekek számára interaktívvá tegyük a makettet, amin néhány gomb segítségével maguk irányíthatnák a vonatokat – mondta.

Hogy sikerül-e a terv, az még a jövő zenéje, de egy biztos: a mézeskalács kisfalut január 6-ig lehet megnézni Csákváron.