– Szeptember 15-én Szabadhídvég önkormányzata pályázatot nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. „Tisztítsuk meg az országot!” projekt 2021. évben megvalósítandó I. ütemének támogatására megjelent felhívására, amely a kormány klíma- és természetvédelmi akciótervéhez kapcsolódóan az ország területén elhagyott vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolásához nyújt támogatást – adta közre az önkormányzat.

Végül november 9-én kapták kézhez a támogatói okiratot, amelyben 3,75 millió forint vissza nem térítendő támogatásról biztosították őket. Az összeget a település külterületén található jogellenes hulladéklerakók felszámolására fordíthatták.

Amint azt Nyári Viktóriától, a Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Szabadhídvégi Kirendeltségének igazgatási ügyintézőjétől megtudtuk, négy helyen – Sóderbánya dűlő, régi szeméttelep, Kapori-tető, Papméhes – gyűjtöttek hulladékot. Alapvetően háztartási szemetet, elektronikai gépek maradékait, építőipari törmelékeket, autóalkatrészeket szállíttattak el. Százötven köbméter hulladéktól tisztult meg a település.

A projekt része volt egy kommunikációs kampány is, amely az illegális hulladéklerakást ostorozta. Reméljük, ebben is sikerrel jártak! Bár az is igaz, hogy sokszor nem a helybeliek szemetelik össze egy-egy település eldugott külterületi részeit.