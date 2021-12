Minden település életében fontos a karácsonyt megelőző időszak. Ráckeresztúron többéves hagyomány, hogy a község adventi koszorúját a polgármesteri hivatal előtt helyezik el. Idén is Árokszállási Istvánné készítette, s minden vasárnap meggyújtották, meggyújtják a hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáját.

A főtéren betlehem épült az önkormányzat, sok magánszemély, a Zöld Erdő Vadásztársaság, valamint egy virágkötő és ajándéktárgyakat készítő cég közreműködésével. A település karácsonyfáját Dobrádi Imréné ajánlotta fel, a betlehem mellett helyezték el, és bárki vihetett díszeket rá.

Ebben az évben is megrendezik a világító ablakok akciót. Tavaly az addig ismeretlen vírushelyzetben magánkezdeményezésre jött létre a világító adventi kalendárium ötlete. Baki-Nadu Judit és segítői kicsinyke változtatással valósították meg az országszerte ismert és népszerű programot, melynek lényege, hogy az egyes napra feldíszített ablakok egészen karácsonyig világítanak. A róluk készült képek megjelennek a legnagyobb közösségi portálon létrehozott Világító Adventi Ablakok Rác­keresztúron nevű oldalon is. A résztvevők minden adventi ablakhoz csatolhatják kedvenc karácsonyi dalukat és egy rövidke szöveges üdvözletet vagy akár verset, prózarészletet is. Judit nem egyedül szervezte meg a megye több településén is megvalósított programot: a faluban élő kisgyermekes családok, de több intézmény, így például a Mosoly Óvoda és az önkormányzat is csatlakozott. December 24-én „új lakó érkezik az ablakba”, méltó módon zárva az eseményt, ám még rejtély, hogy pontosan hogyan.