Ám a Mikulás ekkor még nem jött. Várni kellett még rá. Vagyis inkább: csalogatni. Csengő hangon éneklőn: „Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó! / Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll. / Van zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró, / Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó!”

A csalogatásban két színész járt élen: Kecskés Tímea és Sándor Dávid. Iskolásoknak való interaktív műsorukat adták elő Mezőszilason. Az Icipici móka című világszám táncra perdítette, mókázására hívta, részvételre buzdította, kurjantó kedvre hangolta a diákokat, maximálisra csavarta a hangerőt.

Sándor Dávid, aki miután szomorú királyból boldog uralkodóvá avanzsált: jelmezét levette. Sőt, előzőleg a kalózruhát is sutba vágta, aztán a műsor vége felé közeledve kisettenkedett a teremből. Állj, stop, netovább! A következő sorokból ugyanis az derülhet ki, hogy talán Sándor Dávid a Mikulás! Saját pápaszemünkkel láttuk, ami történt: Sándor Dávid eltűnt egy ajtón, miközben Kecskés Tímea minden hangot eltalálva énekelt. A gyerekek nem is vették észre a távozót... Majd kisvártatva, ugyanazon az ajtón, amelyen át a művész távozott, előtermett a Mikulás! Így volt. Aki nem hiszi, járjon utána!

Lett is ám nagy zsivaj, lárma, öröm és kacagás! A gyerekek megrohamozták a csokoládéosztásban kiemelkedő képességekkel bíró, ősöreg bácsit! Alig lehetett őket szép sorba rendezni. Hála a szilasi tanítónőknek, azért sikerült. Így aztán, a műsor után minden diák csokoládéhoz jutott.

Mint írtuk, csak az alsósok vettek részt a rendezvényen; óvatosságból. Ám, ajándékcsomagból nemcsak nekik jutott. Mint azt Horváthné Gogán Jolán önkormányzati képviselőtől, illetve a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület elnökétől megtudtuk, egy nyárról megmaradt kulturális pályázatból, némi forrásátcsoportosítás után jutott arra, hogy megsegítsék a jó Mikulást. Így aztán idén összesen 324 gyermek, 250 iskolás és 74 óvodás kapott Szilason ezer forint értékű Télapó-csomagot.

Az elnökasszony arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a Mikulás meglátogatta a mezőszilasi családokat is. Idejét jól beosztva, ezt már korábban elintézte a piros ruhás. No, összesen 300 ezer forint értékben, 108 szilasi részére jutott élelmiszer-adomány a Magyar Élelmiszerbanktól.