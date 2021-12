Ennek értelmében november második felében elkezdődhetett a kastély mögötti park­erdő megtisztítása. A Zichy-­kastélyhoz tartozó terület ugyanis az elmúlt években sajnálatos módon az illegálisan szemetelők közkedvelt helyszíne lett.

A többhektáros területen, főleg a közutak melletti részen, nagyobb mennyiségű hulladékot helyeztek ki, amely az erdőt teljesen alkalmatlanná tette arra, hogy ott családok sétáljanak, túrázzanak, kikapcsolódhassanak. Ennek fényében érthető módon, nagy öröm érte a falut, amikor majdnem kétmillió forint támogatást nyertek el az említett törvénytelen szemétlerakó felszámolására.

A parkerdőben nem festett impozáns képet a szeméthalom Forrás: Önkormányzat

Az összeg a temérdek mennyiségű szemét felszámolásán túl az elszállíttatására is elegendőnek bizonyult. A támogatás megvalósításában az önkormányzat segítségére voltak a helyi iskola lelkes diákjai is. A településvezetés részéről az igazgatási ügyintéző, Krizsák Szabina hangsúlyozta, szeretnék, ha az összegyűjtött és elszállított szemét helyére újak nem kerülnének, és az erdőt meg tudnánk óvni az illegális szemetelőktől, ezzel is megőrizve az értékes faállományt. Fel is vették a kapcsolatot egy illetékes céggel, hogy a további munkához szakszerű segítséget kaphassanak.