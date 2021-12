Az úgynevezett elővásárlásra 2016 óta van lehetőségünk, ekkortól kezdve már nemcsak januártól vásárolhatjuk meg az éves matricákat, hanem egy hónappal korábban, kényelmesen, a januári sorban állást elkerülve. Az illetékes Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. sajtóközleményben tudatta: míg 2018 decemberében közel 120 ezer éves matrica lelt gazdára, addig 2019 és 2020 utolsó hónapjában ez a szám 143 ezer körül mozgott. Az elővásárolt matricák közül mintegy 40 százalék országos, a maradék 60 százalék pedig megyei érvényességű volt – tette közzé Bartal Tamás, a NÚSZ vezérigazgatója.

2019 óta egyébként évente legalább 100 kilométerrel nőtt az autóutak és autópályák összes hossza – ezt már Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese fejtegette a közleményben. Nagy népszerűségnek örvendenek a megyei matricák – írták –, hiszen 13 hónapon át tudunk autózni velük az adott megye útjain.

Egyre többen vásárolják meg a matricákat online – a tavalyi évhez képest 35 százalékkal nőtt azok száma, akik így jutottak vignettához. Emellett folyamatosan nő azok száma is, akik élnek a most, december 1-jén indult elővásárlás lehetőségével; nekik azonban figyelniük kell arra, hogy az így megvásárolt éves matrica decemberre nem, hanem 2022. január 1-jétől érvényes, azonban csak 2023. január 31-én jár le. Ugyanez igaz természetesen a 2021-es évre szóló vignettákra is – azok jövő év január 31-éig igazolják az autópályán közlekedő jogosultságát.