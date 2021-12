– A forrás megszerzésével hamarosan megkezdődhet az építkezés, és megvalósulhat egy korszerű, három csoportszobás óvoda községünkben. Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki részt vett a közös munkánkban! – fogalmazta meg Óber Andrea polgármester.

– Nagy öröm számomra is, hogy megkezdődhet végre a beruházás, amelynek megvalósításával a falubeliek több évtizedes jogos igénye válhat valóra. Nem véletlenül volt ezért mindez a polgármesteri programom legfontosabb pontja is. Külön köszönet illeti Törő Gábort, térségünk országgyűlési képviselőjét mindazon támogatásáért, amelyek révén sikerült elérni, hogy ez a kiemelt projekt a településünk anyagi áldozatvállalása nélkül valósulhasson meg – hangsúlyozta a faluvezető.

A helyzet hátteréről a következőket tudtuk meg:

A Csicsergő Óvoda Kossuth utcai épülete 1890-ben épült, mai állapota sem méretében, sem műszaki állapotában nem biztosítja a szükséges feltételeket az óvodai nevelés megfelelő színvonalához, szakmai szinten tartásához. Az épülethez tartozó kiszolgáló egységek sem tükrözik a kor igényeit. A helyzet már hosszú évek óta valami új megoldást kívánt, hiszen a fentiek mellett a lakosságszám növekedésével arányosan a településen élő kiskorúak száma is folyamatosan nő.

A képviselő-testület számos előzetes egyeztetés és több lehetséges verzió mérlegelése után egy építészirodát bízott meg azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, a faluközpontban, a Fő utca 54. szám alatt található, korábban kultúrház és iskola funkciót is betöltő volt grófi kúria épületének műszaki állapotáról és jövőbeni hasznosíthatósági lehetőségeiről építészi koncepciót készítsen.

Az óvoda fő homlokzatának látványterve Forrás: Önkormányzat

A vizsgálatot követően megállapítást nyert, hogy az óvoda ezen a helyen történő kialakítása több okból is célszerű és indokolt. Egyrészt megmenthető a település ikonikus műemléki környezetben lévő épülete, másrészt az óvoda egy ideális, központi, de mégis természetközeli környezetben épülhet fel. Mintegy az óvodai hasznosítással új életre kelhet maga az épület is.

Sőt, egy jövőbeni fejlesztés részeként a hozzá tartozó kétszintes épületszárny is megújulhat. Bár a jelenlegi fejlesztési koncepció a katonai temető felőli kétszintes kastélyépület felújítására forráshiány miatt jelen fázisban még nem tér ki. Valamint azt a tényezőt sem árt figyelembe venni a megszerezhető forrásokkal kapcsolatban, hogy teljesen új helyszínen egy új építésű óvodát nem tudott volna az önkormányzat megvalósítani a közeljövőben, mert az sokkal több pénzbe (körülbelül a most elnyert összeg duplájába) került volna.

Az óvodává alakítandó kúria épülete bár nem műemlék, műemléki környezetbe tartozik, Sárszentmihály egyedüli önkormányzati tulajdonban levő fennmaradt jelképe, mely mindig is a település lakóinak szolgálatában állt. Az 1945-ös évet követően az épületegyüttest többször átépítették, kisebb mértékű állagmegóvásokat és funkcionális átalakításokat végeztek rajta. Többször volt otthona iskolai csoportoknak, körülbelül 30 éven keresztül kultúrházként működött, de vegyes használata során még orvosi rendelő, könyvtár, nyugdíjasklub, a központi, színpaddal ellátott kultúrteremben pedig még mozi is működött benne. A kétszintes kastély épületrészt a tanácsi időkben templomként használták, ennek bizonyítéka a homlokzat elé épített harangláb is.

A rendszerváltást követően az iskolai funkciók változatlanul megmaradtak, kisebb átalakítások és felújítások történtek. Azonban a 2010-es évet követően az épület erős romlásnak indult, ekkor az iskolai szerepet megszüntették benne, az osztálytermeket ezt követően raktárként használták. A középső nagyterem tetőszerkezete egy szabálytalan kültéri favágás következtében maradandóan károsodott. A tetőszerkezetet nem javították ki, és így az épület többi részén is jelentős födémbeszakadások és tetőkárok keletkeztek.

A 2019-ben megválasztott új polgármester és a grémium a kezdetektől kiemelt feladatának tartotta az épület megmentését, és új óvoda kialakítását. Így most mindkettő megvalósulhat.