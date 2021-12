– Azért is nagy jelentőségű ez a beruházás, mert nemcsak egy fantasztikus új csarnok, hanem egy teljesen új útkapcsolat is épül, így a mögöttünk látható Alba Ipari Zóna már a Seregélyesi út mellett a Rozmaring utca folytatásának megépítésével a Budai útról is megközelíthetővé válik – fogalmazott a helyszíni bejáráson Vargha Tamás országgyűlési képviselő.

A helyszínen 22 ezer köbméter humusz letolása megtörtént, ezenkívül több mint 60 ezer köbméter töltés jön még ki az építés helyéről, ezen dolgozik jelenleg a kivitelező.

– Gyakorlatilag a városrész rehabilitációja történik most, a csarnok építése mellett útkapcsolatok újulnak meg, ideértve a Nagyszombati út kereszteződését is. A közelben kerékpáros aluljáró épül, amely a Budapest–Balaton kerékpárúton tekerőket vezeti át a csomópont alatt. Illetve ne felejtsük el, hogy innen pár száz méterre 750 millió forintos beruházás keretében újul meg az Aranybulla-emlékmű – tette hozzá Bóka Viktor címzetes főjegyző.

A terület bejárásán Gál Péter Pál, az AV19 elnöke kiemelte, a csarnok megépítése komoly mérföldkő a fehérvári hokicsapat számára.

Bajnok Sándor, a kivitelezést végző Market Zrt. műszaki igazgatója ismertette, a kivitelezési idő 26 hónap, a munkálatok várhatóan 2023 decemberében fejeződnek be. Úgy fogalmazott, az épület tervezésekor katlanhatást szerettek volna elérni, az országban talán nincs is még egy olyan épület, ahol a bejárati szinttől lefelé van a lelátórész és a küzdőtér.