– Az idén a frissen felújított közösségi háznak és egy lelkes szervezőnek, Kajdi Margitnak köszönhetően nemcsak a közösségi karácsonyfa feldíszítése, s az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása történhetett meg Felsőszentivánon a helyi lakosok jelenlétében, hanem hagyományteremtő mindennapos program volt december elejétől az aktuális nap kivilágított sorszámának megkeresése, az úgynevezett adventi „ablakvadászat” – kezdte Iván. Mint megtudtuk akár csak sok más Fejér megyei településen úgy itt is, az ablakdíszítésen túl megvendégelték az arra járó szomszédokat. Forralt borral, teával és süteményekkel várták az odaérkezőket esténként, akik akár 30, 40-en is lehettek. – Az adventi időszak zárásaként december 23-án egy közös halászlé vacsorán vehettek részt a több száz éves múltra visszatekintő település lakói, amire a rendezvénysorozat támogatói is hivatalosak voltak. A közös vacsora után a gyerekek átvehették ajándékaikat egy-egy vers vagy dal előadását követően. A nap végén a környékbeli gazdák karácsonyi fényekbe öltöztettet traktorai vonultak fel a gyerekek ámulatára és örömére. Karácsony estéjére pedig díszkivilágításba borult Aba-Felsőszentiván nevezetessége is, a műemlék víztorony. Az adventi fények természetesen Vízkeresztig maradnak és láthatóak is lesznek – mesélte a helyi lakos.