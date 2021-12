A közgyűlés elnöke elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy a gyermekvédelmet érintő kommunikáció egy olyan intézményben folyjon, amely a gyermekek nevelését, oktatását, szellemi és lelki gyarapodását hivatott szolgálni. Éppen ezért örül, hogy ennek a hétfői napon a József Attila Általános Iskola adott helyet.

– Most kimondottan a kiskorú gyermekek védelméről, az óvodásokról és általános iskolásokról szeretnék szót ejteni. Az elmúlt időszakban, aki valamennyire figyelemmel kísérte a magyar törvénykezést, az tudhatja, hogy elfogadásra került a gyermekvédelmi törvény. Ennek okán az Ország­gyűlés a múlt hét folyamán úgy döntött, hogy népszavazásra bocsájt az előttünk álló időszakban legalább négy, gyermekvédelmi kérdéskört. A gyermekvédelem egy nemzeti hatáskör, senkinek nincs joga más nemzet ügyeibe belefolyni, azonban még is megpróbálják, ezért szükségesnek látjuk, hogy a gyermekeinket szolgáló törvényt egy népszavazással megerősítsük. Ezt Európában egyedüliként tesszük meg, eddig ugyanis nem volt példa hasonlóra, de elérkezett az idő, hogy Magyarország kormánya hivatalosan is kikérje az itt élők véleményét, döntsék el ők, hogy hogyan kívánják nevelni a gyermekeiket. Kormányunk álláspontja, hogy a szülők döntsenek gyermekük neveléséről, beleértve a szexuális neveltetést is – fogalmazott Molnár Krisztián, majd hozzátette, hogy az egyre erősebb és erőszakosabb LMBTQ – Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű, Queer – propaganda azt szeretné, ha az óvodákban és általános iskolákban úgynevezett érzékenyítő tréningeket tarthatnának és a gyerekekkel megismertethetnének különböző típusú szexuális formákat. Az elnök szerint az a céljuk, hogy a szülőktől elvegyék azt a jogot, hogy ők maguk határozhassák meg, hogyan nevelik gyermekeiket.

Molnár Krisztián úgy gondolja, hogy a szülők egyetértenek a kormánnyal, s arra kéri őket, hogy a népszavazás alkalmával fejezzék ki véleményüket a témában.