Vasárnap délelőtt tartott a főpásztor bejárást a Kaszap István Katolikus Ifjúsági és Szabadidőközpontban. Az intézmény több mint egy évtizede folyamatos fejlesztés alatt áll, mely során több mint 55 millió épült az ingatlanba. Ez alkalommal a Magyar Falu Program keretében új közösségi teret alakítottak ki, a fehérvárcsurgói plébánia épületében. A zarándokok által gyakran látogatott központban, egy új, a régi hittanteremből épült közösségi tér, egy nyolc férőhelyes szállás és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségek készültek legutóbb és a déli valamint keleti homlokzat, sőt az udvar egy része is megújult.

Spányi Antal a bejárás során elmondta: -Nagyon fontos minden közösség számára, hogy a maga életét tudja minél teljesebb módon élni. A közösségi élethez hozzá tartoznak azok az alkalmak, amikor együtt vannak a csoportok tagjai, amikor beszélgetnek vagy éppen olyan helyeket találnak, ahová elkirándulnak, elzarándokolnak. Azokon a helyeken megpihenhetnek és emellett az együttlét örömét is át tudják élni. Nagyon örülök, hogy itt, Fehérvárcsurgón sikerült ezt a házat így felújítani, kibővíteni, biztosítva a zarándokonak, fiataloknak a szálláslehetőséget, hogy a hitükben is elmélyüljenek és a szórakozásban is erősítsék egymással a kapcsolatukat.

Arra a kérdésre, hogy ez a fajta elhivatottság és az abból eredő sok társadalmi munka, a fejlődés iránti tenni akarás mennyire jellemző más településeken, azt felelte a főpásztor: -Úgy tapasztalom, hogy az egyházmegyében ez sokfelé megvalósul, ám talán a Mórocz Tamás által irányított, Bodajk központtal működő lelkipásztori körzetben, ez kiemelten jelen van.

A bejárást követően kezdődött az ünnepi mise a katolikus templomban, ahol az 2009 óta folyó munkálatokról, az ehhez kapcsolódó társadalmi összefogásról és a takarékosan felhasznált saját tőkéről, valamint a pályázati úton szerzett forrásokról a szentmise első felében Rajki Péter beszélt. A fehérvárcsurgói egyházközség világi elnöke úgy fogalmazott: -A munka nem ért véget, hiszen egy kiállítótér kialakítását és a falak szigetelését tervezzük a tetőtérben, valamint az épület alatti pince és az udvar hátsó része is fejlesztés előtt áll, ám ezen a napon meg kell ünnepelni azt, ameddig eljutottunk, hiszen ennek az épületrésznek az átadásával fontos mérföldkőhöz értünk. A munkálatok során végig éreztük az Úristen mellett Kaszap István segítségét, közbenjárását.

Rajki hangsúlyozta: -Nem tudtunk volna ilyen eredményeket elérni Bernáth Miklós önként vállalt, társadalmi munkában végzett közreműködése nélkül. Nemcsak a pályázatok megírásában számíthattunk rá, de a kivitelezés irányítását és a pályázati pénzek elszámolását is rábízhattuk.

A Kaszap Központot és a nemrégiben elkészült épületrészt Spányi Antal megyés püspök nem csak meglátogatta, de meg is szentelte, az Úr áldását kérve azokra, akik majd itt szállnak meg, illetve vesznek részt közösségi élményekben.

A mostani bővítéssel hittan- és cserkésztárborok, zarándokok, kirándulók nagyobb csoportjait is fogadni tudják a Kaszap István Központban, ahol immár 43 főt el tudnak szállásolni.