Nem sokkal korábban nyílt levelet tettek közzé Gerhard Ákosnak, Velence polgármesterének címezve, aki szerintük „kezdettől fogva a Facebookon való hangulatkeltést, enyhe vagy éppen durvább csúsztatásokkal teli kommunikációt választott” velük szemben. Ennek ellenére próbálják helyre tenni a szerintük kivilágló csúsztatásokat, például ami a parkoló fizetőssé tételére vonatkozik: „Velence képviselő-testülete már az előző ciklusban kidolgoztatott és elfogadott egy parkolási koncepciót, s több helyen a városban fizetőssé tett parkolókat, parkolásra alkalmas területeket. Ön is tudja, amit mi: ez volt a szándék az ominózus korzóparkolóval is!” Sérelmezik továbbá, hogy a korzó helyett a szintén nemrégiben önkormányzati üzemeltetésbe visszavett Északi strandra viszik az eseményeiket. Ahogy azt is: vendéglátósaikat ellenük hangolja, felszólítva őket, hogy ne fizessenek a korzónak. „Mindeközben jogi úton támad minket, mondvacsinált indokokkal szeretne szerződést bontani velünk. Miután az első ilyen kezdeményezését a Győri Ítélőtábla nekünk kedvező végzésével egyelőre megakadályozta, az illetékes hatóságokat is félretájékoztatva kért birtokvédelmet oda, ahol nincs birtokban.” A korzó üzemeltetője kéri, ne kezelje őket „kisdiákként” a polgármester, „akiket a »tanító bácsi« majd jól megleckéztet”.