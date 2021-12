Az eseményt Varga Mihály pénzügyminiszter nyitotta meg, s hangsúlyozta: „a jövő elkezdődött”.

– Lehetne ez a mai egészségipari kiállítás szlogenje. Körültekintve, valóban a legmagasabb technológiai színvonalat képviselő gépeket, orvostechnikai eszközöket, nanotechnológiával és 3D nyomtatással készült egészségügyi felszereléseket lehet ugyanis látni ezen a kiállításon. Másfél éve, amikor a pandémia első hullámai szembesítették az országokat azzal, hogy nincs elegendő egészségügyi termék, akkor a robbanásszerűen megnövekedett kereslet mindenhol őrületes árdrágulást hozott. Több hónapra meg tudta bénítani azokat a szállításláncokat, amelyeken keresztül az országok ellátását biztosítani lehetett. De a magyar kormány azonnal lépett: gyors és ésszerű módon. Ennek a forrása – erről ne feledkezzünk meg – a korábbi évek eredmények gazdaságpolitikájának köszönhető – emelte ki a pénzügyminiszter.

– Ha 2008-ban ért volna minket egy hasonló válság, nem lettek volna meg a források ahhoz, hogy ilyen típusú támogatásokat el tudjunk indítani. 2020-ban azonban már rendelkeztünk azzal a lehetőséggel, hogy külső források nélkül is el tudjunk indítani egy olyan támogatási programot, mint a mostani. Ezért döntöttünk úgy, hogy a magyar emberek egészsége nem függhet nemzetközi piacoktól. Kiemelt forrásokat tudtunk átcsoportosítani arra, hogy az Egészségipari Program megindulhasson és egy új iparág alapköveit letehessük.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A pénzügyminiszter emlékeztetett: a magyar egészségügyi rendszerben 2019-ben az ellátószektor 82 százaléka külföldi cég volt, de a helyzet még ennél is rosszabb volt. – A fennmaradó 17 százalék sem biztos ugyanis, hogy magyar volt, inkább külföldi multinacionális cégek magyar székhellyel rendelkező vállalkozásai. A feladat tehát még annál is nehezebb, mint gondolnánk. De ha nem tűzünk ki célokat, nem is érhetjük el őket. Örülök, hogy a munkát elkezdtük, s kihasználva azt a lehetőséget, hogy az Európai Unió és átmenetileg a járványhelyzet is tudta lazítani az állami támogatási szabályokat és élni tudtunk azzal a kapuval, ami megnyílt előttünk: be tudtunk ezen lépni. Bízom benne, hogy beljebb is tudunk menni s korábban el sem képzelhető arányokat el tudunk érni a hazai egészségügyi ellátószektor területén.