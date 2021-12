A frissen újjáalakult Füléért Közalapítvány munkájáról, terveiről Némethné Rózsa Judit, a kuratórium elnöke számolt be. Megújult a nyugdíjasklub, változott a vezetőség, gyarapodott a tagság, mindennapjaikról Kovács Katalin klubvezető mesélt. Hársádi Júlia, a Fülemüle Óvoda vezetője új kollégáit is bemutatta. Élet költözött a művelődési házba, közművelődési asszisztensként és könyvtárosként Miskei Rita fogadja az érkezőket. Egy pályázati lehetőségnek köszönhetően Papp Rita személyében falugondnok kezdhette meg munkáját Fülén. Kiss Róbert polgármester elmondta: a katolikus templomnál az idén is fényfestés várja majd az adventi látogatókat, az üvegfestéshez önkénteseket toboroznak.