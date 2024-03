A nyomozás adatai szerint a férfi több kiskorú fiúval létesített elektronikusan és személyesen kapcsolatot. Közös programokkal, kisebb értékű ajándékokkal a bizalmukba férkőzött, majd felajánlotta nekik, hogy az éjszakát töltsék közösen a férfi lakásában. A gyanúsított a személyes találkozók során kinyilvánította a kiskorúakkal kapcsolatos érzelmeit, testi kapcsolatba lépett velük, simogatta a kezüket és megcsókolta őket.

Február 29-én, Budapesten az egyik kiskorú sértett szüleinek tudta és beleegyezése nélkül, közös program ígéretével a gépkocsijába csalta a tizenkettedik életévét alig betöltött sértettet, majd azzal, hogy azt szülei nem elleneznék, Bicskére szállította. A gyanúsított megfogta a kiskorú sértett kezét, aki megpróbált tiltakozni. Végül a rendőrök a férfit Bicskén, az általános iskola előtti parkolóban ellenőrzés alá vonták, ahol vele tartózkodott a kiskorú sértett is.

Mint az ügyészi közleményben is írják a férfi magát egy olyan személy nevére kiállított vezetői engedéllyel igazolta, amelyet elhalálozás miatt 2020-ban passzivált a hatóság. A gyanúsított az okmányt személyazonosításra rendszeresen felhasználta annak ellenére, hogy valótlanságáról tudomása volt. A férfi több gyermekkorú személlyel is kapcsolatot tartott fenn közösségi oldalakon, valamint olyan elektronikus levelezések is előkerültek, amely szerint holland személyazonosító okmányt akart az internetről a saját arcképével ellátva rendelni.

A gyanúsítottal szemben hasonló bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, vonatkozásában a bűnismétlés reális veszélye fennáll, továbbá megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna.

A Bicskei Járási Ügyészség szexuális erőszak elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételek biztosításával elkövetett szexuális erőszak bűntette és további bűncselekmény miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a terhelt letartóztatását.