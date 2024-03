Hatalmas terület lángolt 20 perce

Fehérvárról is lehetett érezni a Dinnyési-fertő füstjét - égett a természetvédelmi terület (videó)

Székesfehérvárig is elért a Dinnyési-fertő területén keletkezett tűz füstje pénteken délután. Hatalmas terület lángolt, ám a helyszínre még a tűzoltók is nehézkesen jutottak be. Mi is kint voltunk, s láttuk a természetvédelmi terület megrázó „égési sebeit”.

Börgönd felöl, a Dinnyési-fertő természetvédelmi területére bejutva tudták eloltani a lángokat Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók március 1-jén, pénteken a Dinnyési-fertő Börgönd és Seregélyes közti „senki földjére”, ahol a kapott bejelentés szerint nagy terjedelemben lángolt a nádas. A természetvédelmi területen szokatlan a tűzeset, főleg ilyen vizes, esős időszakban, mégis hatalmassá duzzadt a lángra kapott terület. Hármas fokozatú, kiemelt esetként kezelték hát a katasztrófavédők a helyzetet – ezt már Szabó-Bisztricz Anett, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferense mondta el a feol.hu-nak. Seregélyes felől a tűzoltók sem tudták megközelíteni a helyszínt, ám Székesfehérvár-Börgöndpuszta irányából már sikerrel jártak. Itt várta a fejleményeket Kiss Péter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa is, aki kihívta a katasztrófavédőket a helyszínre. A területet Seregélyes irányából nem tudták megközelíteni a tűzoltók

Fotó: S. Töttő Rita / FMH - Fél egy körül kaptam az információt arról, hogy valaki füstöt észlel a 62-es úton, ahogy haladt Seregélyes irányából Székesfehérvárra. Kijöttem a helyszínre, s láttam, hogy itt bizony probléma lesz. Amint észrevettem a tüzet, értesítettem a 112-őt, melyet követően a tűzoltóság gyorsan kiért. Déli irányból tudtuk megközelíteni a helyszínt. A tél vége fele viszonylag nagy ugyanis a vízborítottság a gyepeken és a mocsaras területeken, így nehezített volt a bejutás – árulta el a természetvédelmi őr, már a tűz eloltását követően, a Dinnyési-fertő területének dél-keleti oldalán. - Az itteni gyepek kezdtek el lángolni, s utána az erős déli szél miatt behúzódott a tűz az árkokon keresztül a védett területekre is. Hatalmas nagy munkával tudták megfogni a lángokat a tűzoltók, ám sajnos így is 25-30 hektár égett le. A Dinnyési-fertő 25-30 hektáron égett

Fotó: S. Töttő Rita / FMH A természetvédelmi területen azonban – szerencsére - március első napjaiban fészkelés nem történik, a fészkelő fajok még vissza sem érkeztek, így ebből a szempontból káresemény nem történt, tette hozzá a szakember, ahogy azt is: a területet drónnal is átvizsgálták, hogy kiderítsék, maradt-e tűzgóc, ám ennek nyomát nem találták. A feltételezések szerint ember okozhatta a tüzet, nem természetes módon gyulladhatott meg a növényzet. Fotó: S. Töttő Rita / FMH

