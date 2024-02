Azonban a balesetet megelőzően - ahogy azt a feol.hu is megírta - arról is információt kaptunk, hogy Kápolnásnyéken kigyulladt egy tyúktelep, s egy 1500 négyzetméteres épület fele lángokban áll.

Arról a Pákozd Nagyközség nevű Facebook-oldalon is figyelmeztetést tettek közzé négy órával ezelőtt, hogy "ez (tehát az állattartó telepen keletkezett tűz, a szerk.) okozza a tó felé is látható füstöt". Gerhard Ákos Velence polgármestere is videót posztolt a baleseti helyszínelésről, melyen jól kivehető a gomolygó füst, ami köddel elegyedett.