Helikopterrel is keresik a berhidai férfit Fejérben: A lakosság segítségét is kérik (videó)

Fejér vármegyében rendkívüli erőfeszítésekkel zajlik egy 69 éves eltűnt férfi, Dukai Ferenc keresése. A rendőrség most már helikopter bevetésével is bővítette a kutatási területet, miközben a lakosság segítségét is kérik az eltűnt férfi megtalálásához.

Hajdú Marianna

Forrás: Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A Veszprém Vármegyei Rendőrkapitányság és társszervek intenzív kutatást folytatnak a berhidai Dukai Ferenc után, aki 2024. január 30-án tűnt el. A kutatási műveletek Fejér vármegye területére is kiterjedtek, ahol helikopterrel is igyekeznek nyomára bukkanni – tudta meg a feol.hu. a Veszprém MRFK sajtószolgálatától.

Dukai zömök testalkatú, zöld szemű, ősz hajú és kecskeszakállat viselő férfi. Utoljára Nádasdladány térségében láthatták. A rendőrség minden lehetséges eszközt bevet, beleértve a légiforgalmi eszközöket is, hogy megtalálják Dukai Ferencet. A helikopteres keresés Fejér vármegye észak-nyugati részén, különösen a Nádasdladány környékén folyik, ahol az utolsó jelentések szerint az eltűnt személyt láthatták.

A helyi közösségek is aktívan részt vesznek a keresésben, önkéntesek szerveződnek, hogy segítsenek az eltűnt férfi felkutatásában. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki csak tud, nyújtson segítséget az információk megosztásával és az eltűnt személy utáni kutatásban. Az eset kapcsán a rendőrség szorosan együttműködik a környező megyék rendőrkapitányságaival is, hogy minél szélesebb körben tudják folytatni a kutatást. Forrás: Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság A rendőrség köszönetet mond mindenkinek, aki részt vesz a keresésben vagy segít az információk terjesztésében. A közösségi összefogás és az aktív részvétel jelentősége ebben a helyzetben felbecsülhetetlen. A keresett személy családja és barátai szorongva várnak minden információt, ami Dukai Ferenc helyzetével kapcsolatban felmerülhet. A közösség tagjai folyamatosan osztják meg a férfi képét és leírását, remélve, hogy valaki hasznos információval szolgálhat. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is legyenek éberek és segítőkészek, hiszen egy ilyen szituációban minden apró információ – még a legkisebbnek tűnő részlet is – kulcsfontosságú lehet az eltűnt személy megtalálásában. A rendőrség kéri a lakosságot, ha a keresett személy tartózkodási helyével kapcsolatban bármiféle információval rendelkeznek, az alábbi elérhetőségeken azonnal jelezzék: A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 88/428-022-es telefonszámon, vagy a +36-30/278-2219-es hívószámon a Várpalotai Rendőrkapitányságot. Bejelentést tehetnek továbbá a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon is.



