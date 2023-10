A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán egy konkrét példát is megosztott az elmúlt napokból. Eszerint egy megyei illető egy online meghirdetett autót szeretett volna megvásárolni. A hirdetővel megegyezett a vételárban, az előlegben és a szállítás módjában is, azonban a pénz átutalását követően az autó hirdetése eltűnt – az állítólagos eladóval együtt.

A szituáció persze meg is fordulhat: gyakori az az elkövetési mód is – emelik ki –, amikor a gyanútlan internetes eladót csapják be. Azaz adathalász linket küldenek nekik, és az azon keresztül kapott utasításokat követve a csalók megszerzik az áldozat adatait, így a bankkártya valamennyi adatát is.

Annak érdekében, hogy elkerüljük az áldozattá válást, azt ajánlják, fogadjuk meg a következő tanácsokat: