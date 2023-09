Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága Fegyelmi Bizottságának állásfoglalása szerint a pázmándi szurkolók tiltott pirotechnikai eszközöket is bevetettek a hangulat fokozása érdekében. Ezt nem hagyta szó nélkül a Bizottság, és igen súlyos, 200.000 Ft-os pénzbüntetésre ítélte a Pázmánd SE-t.

A mögöttünk hagyott vasárnapon sem ment minden simán a pázmándi pályán. A mérkőzés 64. percében szurkolói rendbontás kerekedett, így a találkozót megszakította Ballai István Attila játékvezető. Négy percet ált a játék, mert egy vendégszurkoló inzultálta a körülötte lévőket, amelyben ütésváltások is történtek. Ezt azonban jól kezelték a helyi rendezők, urai voltak a helyzetnek, és rendőrt hívtak. A rendőrök a mérkőzés lefújása után a helyszínre értek, a rendbontó még velük is kötekedett, végül pedig bilincsben vitték el.

A Fegyelmi Bizottság a fentieket alaposan megvizsgálta, és a következő szankciókkal élt. A Fegyelmi Szabályzat alapján 60.000 forint pénzbüntetés megfizetésre kötelezte a vendégeket, valamint a Kajászó SE soron következő kettő (egy hazai, valamint egy idegenbeli mérkőzésére) szövetségi ellenőrt rendelt ki az egyesület költségére.

A kajászói klub is lépéseket tesz, és a „szurkolón” be kívánja „hajtani” a fenti összeget. A rendbontó emellett komolyabb büntetésre is számíthat, mivel ellenszegült a rendőri intézkedésnek.

Mindenesetre Kajászón döbbenten állnak, és rendkívül csalódottak.

- Természetesen rá szeretnénk terhelni a ránk kirótt összeget a rendbontóra. Jelen állás szerint nagyon úgy tűnik, hogy az illető nem együttműködő, polgári peres eljárással próbáljuk érvényesíteni az igazunkat. Sajnos nem az első ilyen rendbontása volt ez neki, az előző körülbelül másfél évvel ezelőtt történt, akkor eltiltotta az egyesület a mérkőzések látogatásától fél évre. Már úgy nézett ki, hogy megjavult, nem történt semmilyen atrocitás a részéről egy évig. A büntetés számunkra anyagilag rendkívül megterhelő, nagyon kis költségvetésből tartjuk fenn az egyesületet. Egyelőre még nem tudjuk, keressük a megoldást, és komoly fejtörést okoz számunkra, hogyan tudjuk őt távol tartani a következőkben, ha meghatározott időre kitiltják őt a mérkőzések látogatásától, mert a sportpálya olyan területen és úgy fekszik, hogy nem lehet bezárni. Körbe be kellene keríteni, ez pedig horribilis összeget emésztene fel. Én szégyellem magam a szurkolónk helyett!– hangsúlyozta megkeresésünkre Bőke Tamás klubelnök.

Visszatérve a mérkőzésre, amely egyáltalán nem volt sportszerűtlen, a játékosok a játékkal foglalkoztak.

Az pedig külön fájó lehet a kajászóiaknak, hogy az előző idényben, a III. osztályban ők nyerték a fair play díjat, és a díj kiadása nemcsak a csapat, hanem a szurkolók érdeme is volt. Így nem csoda, ha mindez érzékenyen érinti a klubot.