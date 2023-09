– A tűz már javában ropogott, a bácsi még aludt - a füst terjengett, a kutya ugatott, ébresztgette, nyaldosta szüntelenül gazdája arcát, de ő fel sem nézett, csak rászólt a kutyára, hogy hagyja már aludni őt. Ekkor négylábú barátja továbbra is kitartóan és egyre intenzívebben nyaldosta, s rángatta ruháját, hogy keljen fel. A bácsi ekkor felriadt, de a füsttől már szinte semmit sem látva az ablak felé indult, s ott szó szerint ki is esett, ezzel megmenekülve a lángok fogságából. Az anyagi kár jelentős! A tűz okát jelenleg a tűzoltóság vizsgálja, jelenleg folyamatban van a szakértői vélemény elkészítése – magyarázza a történteket a családsegítő, aki hozzátette azt is, ahogy a sárszentmihályi önkormányzat polgármestere, Óber Andrea, amint tudomást szerzett az esetről azonnal intézkedett és kiküldte őt a helyszínre. Turzó Anikó családsegítő felmérte a helyeztet, felkínálta a segítő együttműködés lehetőségét, valamint azonnali segély formájában hozzájárult az önkormányzat ahhoz, hogy a bácsi gyógyszerei mihamarabb pótolhatók legyenek, valamint élelmezése zökkenőmentes legyen ebben a nehéz helyzetben is. Iratainak pótlása is már folyamatban van. Jelenleg az idős, beteg bácsi a háza mögötti konténer épületben él, akinek egyetlen közeli támasza a felesége, akivel még évekkel ezelőtt szétköltöztek.

A romeltakarításban is elkél a segítség.

Fotó: Családsegítő

– Ahogy Ferenc egészségügyi állapota romlani kezdett, az asszony vissza-vissza járt hozzá és segített neki a nehézségek megoldásában, orvoshoz vitte, hivatalos ügyeiben eljárt. Jelenleg is ő van segítségére. A bácsi nyugdíja alacsony, s most sok a plusz kiadás, ezért kéri, hogy aki tudja segíteni őt a következőkkel tegye: kutyatápot, a kutyának szaftos falat konzervet, a birkáinak eledelt, s neki tartós élelmiszert adományozzon. Természetesen az anyagi segítségnek is lenne helye, azt is tisztelettel köszöni. Fontos és hasznos segítség lenne a későbbiekben a romeltakarításban is a segítség, hiszen a bácsi nehezen mozog, így a szorgos kéz, a fizikai erő felajánlása is igen hasznos, s jól jönne, valamint a térítésmentes konténer biztosítása és a szeméttelepen a törmelék és a kiégett hulladék befogadása is jó lenne térítésmentesen. Aki adakozni szeretne, vagy bármilyen segítséget szeretne nyújtani, keresse nyugodtan a 0630 185 09 91-es telefonszámon a családsegítőt.