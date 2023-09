Kerékpárja viszontlátásának reményében tett feljelentést a rendőrségen még augusztus 28-án egy 25 éves bicskei lakos, miután azzal volt kénytelen szembesülni, hogy aznap reggel a bicskei alsó-vasútállomás területéről ellopták lezárva hátrahagyott kétkerekűjét. A begyűjtött adatok és kamerafelvételek alapján a bicskei egyenruhások azonosították a 30 éves tolvajt, akit szeptember 19-én délután elfogását és előállítását követően gyanúsítottként hallgattak ki.

A férfi elmondásából kiderült, hogy lusta volt a vasútállomásról gyalogszerrel eljutni rokonához, ezért úgy döntött, hogy elemel egyet a kerékpártárolóban hagyott biciklik közül. Azt még maga sem döntötte el, hogy a lopott járművet megtartja, vagy pénzzé teszi, de ezen merengeni már nem is maradt lehetősége, miután az egyenruhások tegnap délután elfogták. A kutatás alkalmával az elorozott kerékpár is előkerült, melyet a rendőrök azonmód lefoglaltak és visszaszolgáltattak a gazdájának - számol be a police.hu.