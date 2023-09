Júliusban két hasonló bejelentés is érkezett, az egyik Fehérvárról, a másik Soponyáról, s mindkét nyugdíjas ugyanazt mondta el a rendőröknek. Egy nőt és egy férfi engedtek be jóhiszeműen a lakásukban, ahonnan sajnos aztán pénzt és ékszekeret loptak el. S mi volt az indok, ami alapot adhatott a párnak? Az egyik címen a férfi azt mondta, hogy állapotos párja nem érzi jól magát, és szeretné használni a mosdót, a másik esetben pedig sürgős pénzváltás volt az ürügy. Majd jött egy harmadik idős ember is, aki elmondta, egy idegen nővel italozott, és ölelkezés közben eltűnt az aranylánca, a zsebéből pedig a telefonja. Sőt, később, már a rendőri akció során az is kiderült, volt egy olyan áldozat is, ahol ugyancsak figyelemeltereléssel "operáltak": egy pohár vizet szerettek volna inni, de aztán persze több mindent vettek magukhoz...

Mivel mindezt fényes nappal csinálták, a rendőrök elsőként a térfigyelőkamerák felvételeit nézték meg, majd a büntetés-végrehajtási intézetek adatbázisában néztek utána, szabadultak-e a közelmúltban olyan Fejér vármegyei lakosok, akik korábban követtek el hasonló bűncselekményeket. Így terelődött a gyanú a sárkeresztúri férfire és a székesfehérvári nőre, akiket ilyen ügyek miatt ítéltek el, s hasonlítottak a felvételeken látottakra is. A rendőrök mindenre ráhibáztak - írja a magazin.

"Már csak meg kellett őket találni." Mindezt már Magyaródi Zoltán őrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság felderítő alosztályvezetője mesélte a lapnak. A férfit egyébként betöréses lopásokkal is összefüggésbe hozták: ajtóbefeszítéssel jutott be nyugdíjasok otthonaiba, onnan vitt el értékeket.

– Biztosak voltunk benne, hogy egy fehérvári panzióban laknak, de elsődlegesen a mobiltelefonszámaikra koncentráltunk, és ezeket meg is szereztük – folytatta a nyomozó. – Ezután folytatólagosan kértük le a szolgáltatótól a készülékek cellainformációs adatait, és azonosítottuk a szálláshelyüket.

Innen már egyenes út vezetett hozzájuk, a szobában az egyik kép mögül 177 ezer forint és egy nyugdíjszelvény hullott ki. A nyomozók összesen 230 ezer forintot, ékszereket, karórákat és ékszerekről szóló zálogjegyeket foglaltak le. Mivel a lopások és a rongálások becsült értékével együtt 2,3 millió forintos kárt okoztak, látható, ez csak részlegesen térült meg.

A történet vége a pár számára nem túl "happy". Mindkét elkövetőt előállították a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra. A férfi nem tett vallomást, a nő viszont elismerte a bűncselekményeket. Elmondta, az áldozataikat az utcán szúrták ki, és követték őket. A többit pedig már fentebb részleteztük.

A Zsaru magazin információja szerint a bíróság elrendelte letartóztatásukat, a hétrendbeli lopással és háromrendbeli kifosztással gyanúsított férfiét azonnal, a lopással és kétrendbeli kifosztással gyanúsított nő esetében pedig valamivel később, egy másik, folyamatban lévő bűnügy kapcsán. A bűnügy iratai már az ügyészségen vannak.