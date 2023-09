Mint ismert, a lítium-ion akkumulátorok tüzét nagyon nehéz leküzdeni. A hagyományos módszerrel végzett oltási kísérletek többnyire sikertelenek, ezért a tűzoltók munkáját és eszközeit is megváltoztathatja az elektromos járművek terjedése. Ezért is nagy szó, hogy Magyarországon elsőként Marton ÖTE vehetett át E-oltólándzsát a Hesztia Kft. jóvoltából.

Pimper László, a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke a péntek délutáni bemutatóval egybekötött sajtótájékoztatón elmondta, hogy az eszköz különlegessége abban rejlik, hogy az oltólándzsa segítségével a vizet közvetlenül az akkumulátorcellákhoz juttatják, így gyorsan és viszonylag kevés vízzel lehűthető az akku, így radikálisan lecsökken a jármű teljes tűzoltása. Az eseményen többek között az is elhangzott, hogy az E-oltólándzsa rozsdamentes acélból készült, jól használható és ami talán a legfontosabb, biztonságos is, azaz megvédi a beavatkozót egyrészt az esetleges áramütéstől, míg az oltólándzsa hossza kellő távolságban tartja a tűzoltót az égés közben kilépő mérgező gázoktól és gőzöktől.

Az új különleges készüléket Gaál Tamás, a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Marton ÖTE) parancsnoka vehette át Szemler Józseftől, a Hesztia Kft. ügyvezetőjétől.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Az eseményen beszédet mondott többek között Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Szabó Tibor polgármester, Magosi Lajos, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Szemler József, a Hesztia Kft. ügyvezetője is. A Pannónia Szíve országgyűlési képviselője és a város polgármestere beszédében egyaránt az innovációt hangsúlyozta és örömét fejezte ki abban tekintetben is, hogy Martonvásár úttörője lehet az eszköz terjesztésének, hiszen a tűzoltók tapasztalataikat átadhatják más kollégáiknak is. Szabó Tibor polgármester, méltatásában a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, a város közösségének egyik legerősebb „motorjának" nevezte, amely az egész kistérség tűzoltósága. Magosi Lajos a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója az együttműködést, az összefogást emelte ki, amely Martonvásárt és térségét jellemzi. Melynek eredményként néhány hónappal ezelőtt átadhatták az Orgona utcai laktanyát, a MARTON ÖTE új otthonát, ma pedig ezt a különleges eszközt, amit már élesben júliusban be is vethettek az önkéntes tűzoltók egy hibrid személygépjármű oltásához.

Az ünnepi esemény érdekes bemutatóval zárult. Szemléltették az E-oltólándzsa használatát akció közben.