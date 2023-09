Az egyenruhások az év 38. hetében 58 anyagi kárral végződő és 12 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, melyek közül 7 végződött súlyos, 4 könnyű sérüléssel. Egy 58 éves nő pedig a 2023. szeptember 24-én délután a 7-es számú főúton, Kápolnásnyék külterületén történt balesetben olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette.

Az elmúlt héten a rendőrök fokozott figyelmet fordítottak a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzésére. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 231 esetben, a gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása miatt 2 alkalommal, a motorkerékpár bukósisak nélküli járművezetés miatt pedig 4 esetben intézkedtek.

Sebességtúllépés miatt 35 vezetővel szemben helyszíni bírságot, 5 fővel szemben közigazgatási bírságot szabtak ki. A megállítás nélküli sebességellenőrzések során 1605 gyorshajtóról készített felvételt a traffipax. A sebességhatárt túllépők közigazgatási bírságra számíthatnak. - összegez a police.hu.

A biztonsági öv használata a gépjárművekben nemcsak a járművezető, de utasai számára is kötelező! Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy használata életeket menthet meg! Az eszköz a balesetet megakadályozni nem tudja, azonban annak bekövetkezése esetén a sérülések fokát jelentősen csökkentheti. Elinduláskor mindig csatolják be a biztonsági övet és hívják fel utasaik figyelmét is a használatára!