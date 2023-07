A legnagyobb tűz és egyben a leghosszabb beavatkozás április 6-án történt Kápolnásnyéken, ahol egy 350 négyzetméteres, nádfedelű családi ház égett teljes terjedelmében. 40 hivatásos és önkéntes tűzoltó 9 járművel akadályozta meg, hogy a lángok a szomszédos istállóra és garázsra átterjedjenek. A tűz oltása az utómunkálatokkal együtt 18 órán át tartott.

A félév során lakástűzben kevesebben, 7-en sérültek meg Fejér vármegyében, feleannyian, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A sérültek közül többen füstmérgezést szenvedtek. A lakástüzekhez összesen 319 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltók összesen 107 órát töltöttek a tüzek oltásával.

A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 3 lakástűz után indult tűzvizsgálat a vármegyében. A leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, sütés-főzés, avar- vagy szemétégetés, illetve a kémény műszaki állapota miatt gyulladt ki épület. Egy otthonban szándékos gyújtogatás miatt csaptak fel a lángok.

Fejérben a legtöbb tűz (18 százalék) kéményben, konyhában (12 százalék), tárolóhelyiségben (8 százalék), illetve hálószobában (6 százalék) keletkezett.

A 146 tűzzel érintett otthon közül csupán csak egyben volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, az éppen meggyulladt tüzet eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni. Április 28-án egy székesfehérvári társasházi lakás konyhájában a sütőben felejtett étel égett. A tüzet a beépített tűzjelző berendezés észlelte, és a jelzést automatikusan továbbította a katasztrófavédelem felé. A tűzoltók kiérkezésekor a lakók már szellőztettek és az elfelejtett, odaégett ebédet is kivették a sütőből. A füstérzékelő jelzésének köszönhetően a lakásban tartózkodók időben észrevették a bajt, a két felnőttnek és a három gyermeknek nem esett baja.

Szén-monoxid miatt 2023 első felében 17-szer hívták a tűzoltókat Fejér vármegyében, öttel több esetben, mint egy évvel korábban. 16 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést. A legsúlyosabb esett egy gázfűtéses gyümölcsfeldolgozó üzemben történt márciusban, ahol egy időben 13-an szenvedtek különböző mértékű szén-monoxid-mérgezést. A szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van és a tűz környezetében nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Mivel meleg vízre nyáron is szükségünk van, nyáron is fenyegető veszélyforrásról van szó, ezért ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, ott mindenképpen javasolt szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni.