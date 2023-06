Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kérdésünkre megnyugtatott mindenkit, hogy szerencsére a buszon nem tartózkodtak utasok, egyedül a sofőr volt a helyi járatos autóbuszon, de hál' istennek! ő is időben érzékelte a bajt. A szóvivő azt is hozzátette, hogy a tűzoltók gyors beavatkozásának hála a lángok nem terjedtek tovább az eset közelében lévő házra. Az okokkal kapcsolatban elmondta, hogy biztosat még nem lehet mondani, de feltételezhetően műszaki meghibásodás következhetett be, hiszen a motortérből törtek fel a lángok.