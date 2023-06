A móri rendőrök 2021 decemberében ellenőriztek a településen egy férfit, akinek ruházatából kábítószernek minősülő anyag került elő, és a szakértői vizsgálat a kábítószer fogyasztását is igazolta nála. A büntetőeljárásban felmerült annak gyanúja, hogy a helyi lakos nemcsak fogyasztja, de terjeszti is a tiltott bódító hatású szert, ezért tartózkodási helyén kutatást tartottak a nyomozók. Ennek során a rendőrök kábítószer gyanúját keltő fehér masszát és port, növényi törmeléket és két tő kendernövényt találtak, továbbá a kábítószer adagolásához szükséges eszközöket és mobiltelefonokat is lefoglaltak.

Sz. I.-t őrizetbe vétele mellett kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amit a Székesfehérvári Járásbíróság elrendelt, majd hónapokon keresztül meghosszabbított. Vele együtt több tőle vásárló fogyasztót is előállítottak a rendőrségre, akiket kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. Mind a négyen elismerték a bűncselekmény elkövetését.

A Móri Rendőrkapitányság munkatársai a tiltott bódító hatású szert árusító és vásárló személyekkel szemben indult büntetőeljárásban a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és a keletkezett iratokat a napokban az ügyészségre továbbították.