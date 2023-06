Az elmúlt héten Fejér vármegyében történt közlekedési balesetek során összesen 16-an sérültek meg, halálos kimenetelű baleset nem volt.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai közlekedésrendészeti ellenőrzéseik során az elmúlt héten is nagy hangsúlyt fektettek a főbb baleseti okok visszaszorítására. Kiemelt figyelmet fordítottak a sebességtúllépésre, a kanyarodási, az előzési és az elsőbbségi szabályok megszegésére, az ittas járművezetés elleni hatékony fellépésre, valamint a passzív biztonsági eszközök előírásszerű használatának ellenőrzésére.

Az eltelt hét napban sebességtúllépés miatt 96 vezetővel szemben helyszíni bírságot, 63 fővel szemben közigazgatási bírságot szabtak ki, és további 5 főt figyelmeztetésben részesítettek. A megállítás nélküli sebességellenőrzések során 1451 gyorshajtóról készített felvételt a traffipax. A sebességhatárt túllépő sofőrök közigazgatási bírságra számíthatnak.

Fotó: police.hu

Az elmúlt héten az elsőbbség meg nem adása, az előzés szabályainak, továbbá a kanyarodás-irányváltoztatás szabályainak megszegése miatt a rendőrök 10 szabálysértési feljelentést tettek, 130 fővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, és egy járművezetőt figyelmeztetésben részesítettek. A követési távolság be nem tartása miatt 7 vezetőt szankcionáltak.

Ittas járművezetés miatt 16 esetben, biztonsági öv használatának elmulasztása miatt pedig 190 esetben kellett intézkedniük az egyenruhásoknak. Motorkerékpár bukósisak használatának elmulasztása miatt 2, gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása miatt pedig 1 esetben léptek fel a rendőrök.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is a legfőbb baleseti veszélyforrások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések és egyéb célzott közlekedésrendészeti ellenőrzések a vármegye útjain. Kérjük, hogy mindig tartsák be a KRESZ előírásait!