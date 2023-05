Számos helyen rendőri ellenőrzésre, illetve sebességmérésre számíthatnak az utakon az autóvezetők. Székesfehérváron ebben a pillanatban is több helyszínen figyelik a közlekedőket a rendőrség munkatársai - a Sárkeresztúri úton, az Auchan körforgalom előtt például nagy számban vannak jelen. Az autósok alkoholszintjét mérik elsősorban jelenleg ezen a szakaszon az ellenőrzések során - közölte az információt a feol.hu-val egy olvasónk, megosztva velünk egy fontos tapasztalatot, melyet az ellenőrzésen résztvevő rend őrei is szigorúan kértek tőle: ne kapja be az alkoholszint mérésére szolgáló eszközt az ellenőrzés során!