E sorok írója a Ligetsoron sétálva először egy fémes zajra lett figyelmes: amikor a zaj felé fordult, annyit látott, hogy egy ezüst színű Peugeot 206 próbált meg kitolatni a szűk ligetsori parkolóból, de elvétette az ívet, s belecsattant egy ott parkoló szürke Fordba, aztán gyakorlatilag a Ford teljes jobb oldalát végigkarcolta, leamortizálta. Talán ekkor vehette észre a sofőr, hogy valami nem stimmel, egy kicsit irányt váltott és padlógázzal kisöpört a parkolóból, majd ugyancsak tövig nyomva a gázpedált, elhúzott a városi uszoda irányában.

Nos, a vétlen autó használója jó hírekről számolt be a feolnak: a rendőrség az általunk elmondottak alapján végignézte a környéken működő térkamerák felvételeit, amelyek a kérdéses időpontban készültek, s megtalálták, illetve végigkövették a szürke Peugeot 206 útját, aminek a sofőrje elismerte, hogy ő volt a vétkes. Eközben egyébként a sértett fél is "magánnyomozásba" kezdett ételfutár ismerősei révén, s számára is egyértelművé vált, hogy egy fehérvári ételfutár karistolta meg az ő autóját.

Az ügy tehát megoldódott, és talán örök tanulságul szolgál: ha már hibát követtünk el - ami bármelyikünkkel előfordulhat - , ne okozzunk még több bosszúságot a vétlen félnek és hagyjuk ott a megsérült kocsin az elérhetőségünket.